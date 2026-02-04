Укрексімбанк відклав закриття двох філій на заході України: що відомо

Державний Укрексімбанк оголосив про оновлення планів щодо реорганізації своєї регіональної мережі. Згідно з рішенням правління, закриття філій в Івано-Франківську та Ужгороді було відтерміноване. Тепер останнім робочим днем для обох підрозділів визначено 6 квітня 2026 року, замість раніше анонсованого 19 березня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Причиною таких рішень, прийнятих 30 січня 2026 року, стало поліпшення операційної ефективності банку.

Філія в Івано-Франківську

Для клієнтів в Івано-Франківську зміни будуть найбільш помітними. Після закриття філії за адресою вул. Незалежності, 10, банк не зникає з міста. Вже наступного дня, 7 квітня, на цій же базі запрацює представництво фінустанови.

Філія в Івано-Франківську обслуговує клієнтів сегментів корпоративного та середнього бізнесу, муніципалітетів і комунального сектору, а також роздрібного бізнесу.

Нове представництво зосередиться на консультаційній підтримці. Клієнти зможуть отримувати інформацію про можливості співпраці з фінансовими та діловими колами, а також професійні поради щодо банківських продуктів.

Філія в Ужгороді

В Ужгороді ситуація схожа. Філія на пл. Жупанатській, 1, яка обслуговує широкий спектр клієнтів — від звичайних громадян до великих комунальних підприємств — також працюватиме у звичному режимі до 6 квітня включно.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку надав Укрексімбанку дві нові нефінансовані лінії розподілу ризиків портфеля. Мета — забезпечити видання українським позичальникам нових кредитів на загальну суму 200 мільйонів євро на тлі війни. Гарантії покриють 50 відсотків кредитного ризику за новими субкредитами.