Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Укрексімбанк відклав закриття двох філій на заході України: що відомо

Укрексімбанк в Ужгороді
Укрексімбанк відклав закриття філій в Івано-Франківську та Ужгороді. / Вікіпедія

Державний Укрексімбанк оголосив про оновлення планів щодо реорганізації своєї регіональної мережі. Згідно з рішенням правління, закриття філій в Івано-Франківську та Ужгороді було відтерміноване. Тепер останнім робочим днем для обох підрозділів визначено 6 квітня 2026 року, замість раніше анонсованого 19 березня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Причиною таких рішень, прийнятих 30 січня 2026 року, стало поліпшення операційної ефективності банку.

Філія в Івано-Франківську

Для клієнтів в Івано-Франківську зміни будуть найбільш помітними. Після закриття філії за адресою вул. Незалежності, 10, банк не зникає з міста. Вже наступного дня, 7 квітня, на цій же базі запрацює представництво фінустанови.

Філія в Івано-Франківську обслуговує клієнтів сегментів корпоративного та середнього бізнесу, муніципалітетів і комунального сектору, а також роздрібного бізнесу.

Нове представництво зосередиться на консультаційній підтримці. Клієнти зможуть отримувати інформацію про можливості співпраці з фінансовими та діловими колами, а також професійні поради щодо банківських продуктів.

Філія в Ужгороді

В Ужгороді ситуація схожа. Філія на пл. Жупанатській, 1, яка обслуговує широкий спектр клієнтів — від звичайних громадян до великих комунальних підприємств — також працюватиме у звичному режимі до 6 квітня включно.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку надав Укрексімбанку дві нові нефінансовані лінії розподілу ризиків портфеля. Мета — забезпечити видання українським позичальникам нових кредитів на загальну суму 200 мільйонів євро на тлі війни. Гарантії покриють 50 відсотків кредитного ризику за новими субкредитами.

Автор:
Тетяна Ковальчук