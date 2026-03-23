"Укрзализныця" потратит более 111 миллионов на новые контейнеры-холодильники: детали тендера

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" объявил тендер в системе Prozorro на приобретение 50 рефрижераторных контейнеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию системы.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 111,4 млн. грн.

Согласно условиям тендерной документации, прием предложений от участников продлится до 30 марта включительно, а проведение аукциона запланировано на следующий день.

Победитель торгов должен обеспечить поставку оборудования до конца этого года.

Кто финансирует

По словам директора Офиса по международным проектам УЗ Владимира Шемаева, закупка реализуется в рамках совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Модернизация украинской железной дороги".

Новые рефконтейнеры будут переданы на баланс филиала "Центр транспортного сервиса "Лески".

Использование этого оборудования позволит расширить возможности железной дороги по перевозке грузов, требующих специального температурного режима, в частности, медикаментов и продуктов питания.

В ближайшее время компания готовится объявить тендер на закупку танк-контейнеров, что расширит предложение интермодальных перевозок по железной дороге.

Напомним, что "Укрзализныця" планирует расширить объем информации для бизнеса по организации перевозок грузов, в частности о задержках на станциях, маршрутах в порты и ключевые номенклатуры грузов.