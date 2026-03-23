Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Наличный курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,29

51,01

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" потратит более 111 миллионов на новые контейнеры-холодильники: детали тендера

контейнеры
Железная дорога обновляет парк для транспортировки лекарств и продуктов. Фото: Volodymyr Shemayev/Facebook

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" объявил тендер в системе Prozorro на приобретение 50 рефрижераторных контейнеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию системы.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 111,4 млн. грн.

Согласно условиям тендерной документации, прием предложений от участников продлится до 30 марта включительно, а проведение аукциона запланировано на следующий день.

Победитель торгов должен обеспечить поставку оборудования до конца этого года.

Кто финансирует

По словам директора Офиса по международным проектам УЗ Владимира Шемаева, закупка реализуется в рамках совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Модернизация украинской железной дороги".

Новые рефконтейнеры будут переданы на баланс филиала "Центр транспортного сервиса "Лески".

Использование этого оборудования позволит расширить возможности железной дороги по перевозке грузов, требующих специального температурного режима, в частности, медикаментов и продуктов питания.

В ближайшее время компания готовится объявить тендер на закупку танк-контейнеров, что расширит предложение интермодальных перевозок по железной дороге.

Напомним, что "Укрзализныця" планирует расширить объем информации для бизнеса по организации перевозок грузов, в частности о задержках на станциях, маршрутах в порты и ключевые номенклатуры грузов.

Автор:
Татьяна Бессараб