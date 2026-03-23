Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,29

51,01

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" витратить понад 111 мільйонів на нові контейнери-холодильники: деталі тендеру

Залізниця оновлює парк для транспортування ліків та продуктів. Фото: Volodymyr Shemayev/Facebook

Філія “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця” оголосила тендер у системі Prozorro на придбання 50 рефрижераторних контейнерів. 

Очікувана вартість закупівлі становить 111,4 млн грн.

Згідно з умовами тендерної документації, прийом пропозицій від учасників триватиме до 30 березня включно, а проведення аукціону заплановане на наступний день.

Переможець торгів має забезпечити поставку обладнання до кінця поточного року.

Хто фінансує

За словами директора Офісу з міжнародних проєктів УЗ Володимира Шемаєва, закупівля реалізується в межах спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту "Модернізація української залізниці".

Нові рефконтейнери будуть передані на баланс філії "Центр транспортного сервісу "Ліски".

Використання цього обладнання дозволить розширити можливості залізниці щодо перевезення вантажів, які потребують спеціального температурного режиму, зокрема медикаментів та продуктів харчування.

Найближчим часом компанія готується оголосити тендер на закупівлю танк-контейнерів, що розширить пропозицію інтермодальних перевезень залізницею.

Нагадаємо, що “Укрзалізниця” планує розширити обсяг інформації для бізнесу щодо організації перевезень вантажів, зокрема про затримки на станціях, маршрути до портів та ключові номенклатури вантажів. 

Автор:
Тетяна Бесараб