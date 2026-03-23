"Укрзалізниця" витратить понад 111 мільйонів на нові контейнери-холодильники: деталі тендеру

Філія “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця” оголосила тендер у системі Prozorro на придбання 50 рефрижераторних контейнерів.

Очікувана вартість закупівлі становить 111,4 млн грн.

Згідно з умовами тендерної документації, прийом пропозицій від учасників триватиме до 30 березня включно, а проведення аукціону заплановане на наступний день.

Переможець торгів має забезпечити поставку обладнання до кінця поточного року.

Хто фінансує

За словами директора Офісу з міжнародних проєктів УЗ Володимира Шемаєва, закупівля реалізується в межах спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту "Модернізація української залізниці".

Нові рефконтейнери будуть передані на баланс філії "Центр транспортного сервісу "Ліски".

Використання цього обладнання дозволить розширити можливості залізниці щодо перевезення вантажів, які потребують спеціального температурного режиму, зокрема медикаментів та продуктів харчування.

Найближчим часом компанія готується оголосити тендер на закупівлю танк-контейнерів, що розширить пропозицію інтермодальних перевезень залізницею.

Нагадаємо, що “Укрзалізниця” планує розширити обсяг інформації для бізнесу щодо організації перевезень вантажів, зокрема про затримки на станціях, маршрути до портів та ключові номенклатури вантажів.