"Укрзализныця" ускоряет поезда на одесском направлении и добавляет новые остановки в Николаевской области

С 27 января "Укрзализныця" завершает ремонт железнодорожной инфраструктуры на одесском направлении, что позволит значительно ускорить движение ряда поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Изменения коснутся поездов, курсирующих из Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Киева и Харькова в Одессу, а также предполагают дополнительные остановки для удобства пассажиров.

Поезд №51/52, курсирующий между Запорожьем и Одессой, будет отправляться из Запорожья в 16:00 и прибывать в Одессу в 05:25, что на два часа быстрее, чем раньше. В обратном направлении он будет отправляться из Одессы в 23:18 и добираться до Запорожья в 13:30, сократив время в пути почти на два часа.

Аналогичные изменения произойдут для поезда №53/54, курсирующего между Днепром и Одессой. Отправление из Днепра будет проходить в 18:07, а прибытие в Одессу – в 05:25. В обратном направлении поезд будет отправляться из Одессы в 23:18 и прибывать в Днепр в 11:11.

Поезд №253/254, соединяющий Кривой Рог и Одессу, тоже ускорится. Отправление из Кривого Рога будет проходить в 18:03, а прибытие в Одессу – в 05:25. В обратном направлении поезд будет курсировать из Одессы в 23:18 и прибывать в Кривой Рог в 11:44.

Маршрут Киев – Одесса также претерпевает изменения. Поезд №147/148 будет отправляться из Киева в 17:25 и прибывать в Одессу в 06:15, что сокращает время в пути более чем на два часа. В направлении Киева отправление будет происходить в 19:50, а прибытие в столицу — в 09:02, что также ускоряет путешествие.

Значительные изменения коснутся поезда №7/8, курсирующего между Харьковом и Одессой. В направлении Одессы он будет отправляться из Харькова в 20:20 и прибывать в 07:12, сократив время в пути более чем на три часа. Из Одессы поезд будет отправляться в 22:29 и прибывать в Харьков в 09:21, что также на несколько часов быстрее, чем раньше.

Новые остановки

Для удобства пассажиров добавляются новые остановки в двух направлениях.

В Николаевской области:

Вознесенск;

Южноукраинск (г. Южноукраинск);

Колосовка (пгт. Токаревка).

В Одессе поезда №51/52, №53/54, №253/254 и №147/148 будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, обслуживающая жилмассив им. Котовского.

Добавим, у пассажиров поездов Интерсити+ "Укрзализныци" появилась возможность выбирать, как ехать в пункт назначения – за или против движения склада. Заметим, по итогам 2024 года 86% ж/д билетов на поезда "Укрзализныци" пассажиры покупали онлайн.