"Укрзалізниця" прискорює поїзди на Одеському напрямку і додає нові зупинки на Миколаївщині

З 27 січня "Укрзалізниця" завершує ремонт залізничної інфраструктури на Одеському напрямку, що дозволить значно пришвидшити рух низки поїздів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зміни торкнуться поїздів, які курсують із Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Києва та Харкова до Одеси, а також передбачають додаткові зупинки для зручності пасажирів.

Поїзд №51/52, який курсує між Запоріжжям та Одесою, відправлятиметься із Запоріжжя о 16:00 і прибуватиме в Одесу о 05:25, що на дві години швидше, ніж раніше. У зворотному напрямку він вирушатиме з Одеси о 23:18 і діставатиметься Запоріжжя о 13:30, скоротивши час у дорозі майже на дві години.

Аналогічні зміни відбудуться для поїзда №53/54, який курсує між Дніпром та Одесою. Відправлення з Дніпра відбуватиметься о 18:07, а прибуття в Одесу – о 05:25. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Одеси о 23:18 і прибуватиме до Дніпра о 11:11.

Поїзд №253/254, який сполучає Кривий Ріг і Одесу, теж пришвидшиться. Відправлення з Кривого Рогу відбуватиметься о 18:03, а прибуття в Одесу – о 05:25. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме з Одеси о 23:18 і прибуватиме до Кривого Рогу о 11:44.

Маршрут Київ – Одеса також зазнає змін. Поїзд №147/148 вирушатиме з Києва о 17:25 і прибуватиме в Одесу о 06:15, що скорочує час у дорозі на понад дві години. У напрямку Києва відправлення відбуватиметься о 19:50, а прибуття до столиці – о 09:02, що також значно пришвидшує подорож.

Значні зміни торкнуться поїзда №7/8, який курсує між Харковом та Одесою. У напрямку Одеси він вирушатиме з Харкова о 20:20 і прибуватиме о 07:12, скоротивши час у дорозі на понад три години. З Одеси поїзд відправлятиметься о 22:29 і прибуватиме до Харкова о 09:21, що також на кілька годин швидше, ніж раніше.

Нові зупинки

Для зручності пасажирів додаються нові зупинки на двох напрямках.

На Миколаївщині:

Вознесенськ;

Южноукраїнськ (м. Південноукраїнськ);

Колосівка (смт. Токарівка).

В Одесі поїзди №51/52, №53/54, №253/254 та №147/148 зупинятимуться на станції Одеса-Східна, яка обслуговує житловий масив ім. Котовського.

Додамо, у пасажирів поїздів Інтерсіті+ "Укрзалізниці" з’явилася можливість обирати, як їхати до пункту призначення – за чи проти руху складу. Зауважимо, за підсумками 2024 року 86% залізничних квитків на поїзди "Укрзалізниці"пасажири купували онлайн.