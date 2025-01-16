УЗ запустить пілотні проєкти з маршрутизації вантажоперевезень та відстою вагонів на станціях у 2025 році

“Укрзалізниця” у 2025 році впровадить два пілотні проєкти: маршрутизацію вантажних перевезень та відстій вагонів на станціях.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи Валерій Ткачов, інформує Інтерфакс-Україна.

Про маршрутизацію перевезень

Основною метою є збільшення частки маршрутизації вантажних перевезень залізничним транспортом, зазначив Ткачов.

У рамках проєкту "Укрзалізниця" надає можливість безкоштовного накопичення маршрутних поїздів на станційних коліях загального користування протягом 24 годин.

Розглядається також варіант подовження цього терміну до 48 годин, додав він.

Відстій вагонів на залізничних станціях

Крім того, "Укрзалізниця" запропонує вантажоперевізникам нову послугу — відстій порожніх власних вагонів на коліях узгоджених станцій.

Метою цієї ініціативи є стимулювання відстою надлишкового вагонного парку та зниження вартості відстою приватного парку.

Також представник компанії повідомив, що філія "Центр транспортної логістики" продовжує кампанію з підписання довгострокових договорів на використання вагонного парку АТ "Укрзалізниця" до 2025 року.

Водночас він закликав відправників скористатися можливістю та зафіксувати вартість використання вагонів УЗ на поточний рік.

Нагадаємо, в Україні на кошти фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF) та держбюджету буде реалізовано залізничний інфраструктурний проєкт. Він передбачає розвиток євроколії та збільшення логістичних можливостей як для вантажних перевезень, так і для пасажирів.

Додамо, в рамках співпраці між урядами України та Франції " Укрзалізниця" прийняла першу партію французької рейки. Це 19 тис. із запланованих 1,083 тис. тонн рейок виробництва французької компанії Saarstahl Rail SAS загальною вартістю 37,6 мільйона євро.