УЗ запустит пилотные проекты по маршрутизации грузоперевозок и отстоя вагонов на станциях в 2025 году

"Укрзализныця" в 2025 году внедрит два пилотных проекта: маршрутизацию грузовых перевозок и отстой вагонов на станциях.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы Валерий Ткачев, передает Интерфакс-Украина.

О маршрутизации перевозок

Основной целью является увеличение доли маршрутизации грузовых перевозок железнодорожным транспортом, отметил Ткачев.

В рамках проекта "Укрзализныця" предоставляет возможность бесплатного накопления маршрутных поездов на станционных путях общего пользования в течение 24 часов.

Рассматривается также вариант продления этого срока до 48 часов, добавил он.

Отстой вагонов на железнодорожных станциях

Кроме того, "Укрзализныця" предложит грузоперевозчикам новую услугу — отстой пустых собственных вагонов на путях согласованных станций.

Цель этой инициативы — стимулирование отстоя избыточного вагонного парка и снижение стоимости отстоя частного парка.

Также представитель компании сообщил, что филиал "Центр транспортной логистики" продлевает кампанию по подписанию долгосрочных договоров на использование вагонного парка АО "Укрзализныця" до 2025 года.

В то же время, он призвал отправителей воспользоваться возможностью и зафиксировать стоимость использования вагонов УЗ на текущий год.

Напомним, в Украине на средства фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF) и госбюджета будет реализован железнодорожный инфраструктурный проект. Он предполагает развитие европути и увеличение логистических возможностей как для грузовых перевозок, так и пассажиров.

Добавим, в рамках сотрудничества между правительствами Украины и Франции "Укрзалізниця" приняла первую партию французских рельс. Это 19 тыс. из запланированных 1,083 тыс. тонн рельсов производства французской компании Saarstahl Rail SAS общей стоимостью 37,6 миллионов евро.