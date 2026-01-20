- Категория
Умер основатель издательства "Наш Формат" Владислав Кириченко
20 января скончался Владислав Кириченко — основатель издательства "Наш Формат" и общественной организации "Сообщество украинской реформации".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в издательстве.
Кириченко было 57 лет.
Причиной смерти стала онкологическая болезнь.
"Владислав Кириченко был одним из тех людей, которые формировали интеллектуальный и гражданский ландшафт современной Украины", - отметили в издательстве.
О дате и месте прощания сообщат впоследствии.
О Кириченко
Владислав Кириченко – украинский издатель, предприниматель и общественный деятель. В 2006 году он выкупил аудиоиздательство "Книга вслух" и переименовал его в "Наш Формат".
В 2023 году Кириченко получил отличие "Стальной Крест" от бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Как отмечал сам издатель, награду присудили "Нашему Формату" и ОО "Реформация" за создание сайтов для военных медиков и издание книг для ВСУ.
"Наш Формат" специализируется на издательстве украинской нонфикшн-литературы. По состоянию на 2022 год издательство выпустило более 500 произведений общим тиражом более 2 миллионов 200 тысяч экземпляров.