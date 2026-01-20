Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,53

43,40

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Помер засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко

Владислав Кириченко
Владислав Кириченко. Фото: sensormedia, Артем Галкін

20 січня помер Владислав Кириченко — засновник видавництва "Наш Формат" та громадської організації "Спільнота української реформації".

Як пише Delo.ua, про це повідомили у видавництві.

Кириченко було 57 років. 

Зазначається, що причиною смерті стала онкологічна хвороба. 

"Владислав Кириченко був одним із тих людей, які формували інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України", — зазначили у видавництві.

Про дату і місце прощання повідомлять згодом.

Про Кириченко

Владислав Кириченко — український видавець, підприємець і громадський діяч. У 2006 році він викупив аудіовидавництво "Книга вголос" та перейменував його на "Наш Формат". 

У 2023 році Кириченко отримав відзнаку "Сталевий Хрест" від колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Як зазначав сам видавець, нагороду присудили "Нашому Формату" та ГО "Реформація" за створення сайтів для військових медиків і видання книжок для ЗСУ.

"Наш Формат" спеціалізується на видавництві української нонфікшн-літератури. Станом на 2022 рік видавництво випустило понад 500 творів загальним накладом понад 2 мільйони 200 тисяч примірників.

Автор:
Світлана Манько