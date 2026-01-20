Помер засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко

20 січня помер Владислав Кириченко — засновник видавництва "Наш Формат" та громадської організації "Спільнота української реформації".

Як пише Delo.ua, про це повідомили у видавництві.

Кириченко було 57 років.

Зазначається, що причиною смерті стала онкологічна хвороба.

"Владислав Кириченко був одним із тих людей, які формували інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України", — зазначили у видавництві.

Про дату і місце прощання повідомлять згодом.

Про Кириченко

Владислав Кириченко — український видавець, підприємець і громадський діяч. У 2006 році він викупив аудіовидавництво "Книга вголос" та перейменував його на "Наш Формат".

У 2023 році Кириченко отримав відзнаку "Сталевий Хрест" від колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Як зазначав сам видавець, нагороду присудили "Нашому Формату" та ГО "Реформація" за створення сайтів для військових медиків і видання книжок для ЗСУ.

"Наш Формат" спеціалізується на видавництві української нонфікшн-літератури. Станом на 2022 рік видавництво випустило понад 500 творів загальним накладом понад 2 мільйони 200 тисяч примірників.