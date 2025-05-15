Управление ТРЦ "Гулливер": бывшие владельцы пытаются заблокировать конкурс

Агентство по розыску и менеджменту активов заявило об очередной попытке заблокировать конкурс по отбору управляющего для ТРЦ "Гулливер". Речь идет о жалобе в Антимонопольный комитет Украины, поданную ООО "Стар Инвестмент Ист", которое связано с бывшим собственником.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АРМА.

По имеющейся информации уполномоченное лицо компании также возглавляет консорциум "УП "Эспланада"" — одного из участников предыдущего конкурса, которого АРМА отклонило из-за нарушения тендерной документации, в частности из-за связи с владельцем арестованного актива.

"Это прямо противоречит тендерной документации, которая запрещает участие в конкурсе компаниям, связанным с собственником актива или действующими согласованно с ним. Учитывая этот запрет, ООО "Стар Инвестмент Ист" не имеет права участвовать в процедуре, а следовательно — и подавать жалобу. Таким образом, жалоба является безпода".

В ведомстве отмечают, что попытки заблокировать прозрачный конкурс, используя формально законные, но по сути злоупотребительные инструменты, не пройдут. В АРМА подчеркнули, что и дальше будут строго соблюдать законодательные требования и не допустят к управлению одного из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы и других арестованных активов субъектов, связанных с бывшими собственниками или аффилированных с РФ.

"АРМА не допустит никаких попыток сорвать конкурс. Государство будет получать средства от управления этим резонансным активом после избрания добропорядочного управляющего", — говорится в сообщении ведомства.

Управление ТРЦ "Гулливер"

10 января 2025 года на платформе Prozorro прошел аукцион на отбор управляющего для ТРЦ Gulliver, где независимый оценщик, выбранный на конкурсной основе, установил рыночную стоимость объекта в 7,6 млрд гривен.

В конкурсе принимали участие три компании:

ООО "БК "Миллениум".

Консорциум "Управляющая компания "Эспланада".

ООО "Алакор Сити".

По результатам рассмотрения представленных тендерных предложений, АРМА их всех отклонило .

Все три участника обжаловали решение в АМКУ, однако регулятор подтвердил решение АРМА и отказал в удовлетворении всех жалоб участников.

Руководство ТРЦ "Гулливер" обвиняют в налоговых нарушениях

9 апреля 2024 Киевский апелляционный суд наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности на ТРЦ Gulliver, из-за заключения фиктивных договоров с подконтрольными компаниями в 2019-2021 годах.

24 апреля того же года Офис генерального прокурора инициировал передачу ТРЦ Gulliver бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети "Эльдорадо", в АРМА. в рамках уголовного расследования БЭБ по уклонению руководства ТРЦ от уплаты налогов.