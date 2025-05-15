Управління ТРЦ "Гулівер": колишні власники намагаються заблокувати конкурс

Агентство з розшуку та менеджменту активів заявило про чергову спробу заблокувати конкурс з відбору управителя для ТРЦ “Гулівер”. Йдеться про скаргу до Антимонопольного комітету України, подану ТОВ “Стар Інвестмент Іст”, яке пов’язано з колишнім власником.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АРМА.

За наявною інформацією уповноважена особа компанії також очолює консорціум “УП «Еспланада»” — одного з учасників попереднього конкурсу, якого АРМА відхилило через порушення тендерної документації, зокрема через зв’язок із власником арештованого активу.

"Це прямо суперечить тендерній документації, яка забороняє участь у конкурсі компаніям, пов’язаним із власником активу або такими, що діють узгоджено з ним. З огляду на цю заборону, ТОВ “Стар Інвестмент Іст” не має права брати участь у процедурі, а відтак — і подавати скаргу. Таким чином, скарга є безпідставною", - зауважують в АРМА.

У відомстві наголошують, що спроби заблокувати прозорий конкурс, використовуючи формально законні, але по суті зловживальні інструменти, не пройдуть. В АРМА підкреслили, що і надалі будуть суворо дотримуватися законодавчих вимог та не допустять до управління одного з найбільших торговельно-розважальних центрів столиці та інших арештованих активів суб'єктів, пов'язаних з колишніми власниками або афілійованих з РФ.

"АРМА не допустить жодних спроб зірвати конкурс. Держава буде отримувати кошти від управління цим резонансним активом після обрання доброчесного управителя", - йдеться у повідомленні відомства.

Управління ТРЦ "Гулівер"

10 січня 2025 року на платформі Prozorro відбувся аукціон на відбір управителя для ТРЦ Gulliver, де незалежний оцінювач, обраний на конкурсних засадах, встановив ринкову вартість об'єкта в 7,6 млрд гривень. Мінімальний щомісячний платіж від управління цим арештованим активом складає понад 17 млн грн.

У конкурсі брали участь три компанії:

ТОВ "БК "Міленіум".

Консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

ТОВ "Алакор Сіті".

За результатом розгляду поданих тендерних пропозицій, АРМА їх всіх відхилило.

Всі три учасника оскаржили рішення до АМКУ, проте регулятор підтвердив рішення АРМА та відмовив у задоволенні всіх скарг учасників.

Керівництво ТРЦ "Гулівер" звинувачують у податкових порушеннях

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на ТРЦ Gulliver, через укладення фіктивних договорів з підконтрольними компаніями у 2019-2021 роках.

24 квітня того ж року Офіс генерального прокурора ініціював передачу ТРЦ Gulliver бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі "Ельдорадо", до АРМА. в рамках кримінального розслідування БЕБ щодо ухилення керівництва ТРЦ від сплати податків.