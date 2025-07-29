Увеличение штата и новые правила использования оружия: Зеленский подписал закон об усилении СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, призванный повысить эффективность деятельности Службы безопасности Украины (СБУ) в противодействии вооруженной агрессии России.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу. Верховной Рады.

Закон об усовершенствовании СБУ подписан

Документ вносит изменения в несколько законов Украины с целью повышения эффективности работы Службы безопасности Украины в условиях отражения вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.

В частности, законом:

увеличение общей численности СБУ до 37 тысяч человек (до 41 тысяч в особый период) с Центром специальных операций "А" ("Альфа") в составе 10 тысяч человек;

официально закрепляется название Центра специальных операций "А" ("Альфа");

регламентируется порядок применения оружия и боевой техники военнослужащими СБУ.

Согласно пояснительной записке, с началом антитеррористической операции в 2014 году угрозы национальной безопасности Украины изменились, а с полномасштабным вторжением России в 2022 году они стали значительно масштабнее. Из-за этого изменились подходы к ведению войны, увеличилась потребность в подготовленном личном составе и современном техническом оснащении СБУ.

В этой связи необходимо увеличить численность Службы безопасности Украины, особенно оперативно-боевых подразделений, чтобы эффективно противостоять новым угрозам и сохранить опытный персонал в послевоенный период.

Отмечено, что внедрение этого законопроекта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. В то же время объем необходимого финансирования прогнозируем и может быть обеспечен за счет средств, предусмотренных на сектор безопасности и обороны, путем их соответствующей корректировки при уточнении бюджетных показателей.

Принятие закона будет способствовать:

Расширение одного из самых эффективных подразделений, что увеличит количество поражений живой силы и техники врага на поле боя;

Увеличению количества должностей, что поможет привлечь больше квалифицированной и мотивированной молодежи в военную службу;

Повышение эффективности работы Службы безопасности Украины в противодействии существующим и новым угрозам государственной безопасности, особенно в послевоенный период;

Оптимизация деятельности СБУ в соответствии с ее законными задачами, в частности в вопросах национальной безопасности, обороны и сдерживания вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, Минэкономики впервые внесло в Национальный классификатор профессий отдельный раздел, посвященный военнослужащим и резервистам. Профессии раздела применяются исключительно к военнослужащим и резервистам оперативного резерва Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и Национальной Гвардии Украины .