Збільшення штату і нові правила використання зброї: Зеленський підписав закон про посилення СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який покликаний підвищити ефективність діяльності Служби безпеки України (СБУ) у протидії збройній агресії Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Закон про удосконалення СБУ підписано

Документ вносить зміни до кількох законів України з метою підвищення ефективності роботи Служби безпеки України в умовах відсічі збройній агресії з боку Російської Федерації.

Зокрема, законом:

збільшення загальної чисельності СБУ до 37 тисяч осіб (до 41 тисячі в особливий період) із Центром спеціальних операцій "А" ("Альфа") у складі 10 тисяч осіб;

офіційно закріплюється назва Центру спеціальних операцій "А"("Альфа");

регламентується порядок застосування зброї та бойової техніки військовослужбовцями СБУ.

Згідно з пояснювальною запискою, з початком антитерористичної операції у 2014 році загрози для національної безпеки України змінилися, а з повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році вони стали значно масштабнішими. Через це змінилися підходи до ведення війни, збільшилася потреба у підготовленому особовому складі та сучасному технічному оснащенні СБУ.

У зв’язку з цим необхідно збільшити чисельність Служби безпеки України, особливо оперативно-бойових підрозділів, щоб ефективно протистояти новим загрозам і зберегти досвідчений персонал у післявоєнний період.

Зазначено, що впровадження цього законопроєкту вимагатиме додаткових видатків із державного бюджету. Водночас обсяг необхідного фінансування є прогнозованим і може бути забезпечений за рахунок коштів, передбачених на сектор безпеки та оборони, шляхом їх відповідного коригування під час уточнення бюджетних показників.

Прийняття закону сприятиме:

Розширенню одного з найефективніших підрозділів, що збільшить кількість уражень живої сили та техніки ворога на полі бою;

Збільшенню кількості посад, що допоможе залучити більше кваліфікованої та мотивованої молоді до військової служби;

Підвищенню ефективності роботи Служби безпеки України у протидії існуючим і новим загрозам державній безпеці, особливо у післявоєнний період;

Оптимізації діяльності СБУ відповідно до її законних завдань, зокрема в питаннях національної безпеки, оборони та стримування збройної агресії проти України.

Нагадаємо, Мінекономіки вперше внесло до Національного класифікатора професій окремий розділ, присвячений військовослужбовцям і резервістам. Професії розділу застосовуються виключно до військовослужбовців та резервістів оперативного резерву Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної Гвардії України.