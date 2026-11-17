Российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль аварийной службы "Донецкоблгаза" Группы "Нафтогаз" в Краматорске. Двое работников получили ранения, их доставили в больницу.

Как пишет Dilo, об этом сообщил и. о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

По его словам, у автомобиля были все опознавательные знаки аварийной газовой службы.

"Это не случайность, а сознательный удар. Враг видел, кого атакует: людей, которые ежедневно под обстрелами возвращают газ в дома, восстанавливают газовые сети после ударов и держат систему в прифронтовых общинах", - отметил Федоренко.

Несмотря на российские атаки на инфраструктуру компании, газовики продолжают ремонтировать сети в населенных пунктах прифронтовых. Это позволяет местным жителям пользоваться газом для отопления жилья, подогрева воды и приготовления пищи.

Удары по объектам "Нефтегаза"

Российские войска целенаправленно уничтожают инфраструктуру энергетической группы "Нафтогаз". Атаки происходят почти каждый день. Так днем 14 ноября армия РФ атаковала дронами один из объектов компании в Полтавской области. В результате удара возник масштабный пожар.

11 ноября россияне ударили реактивными дронами по объекту "Нефтегаза" на Днепропетровщине. Тогда также возник масштабный пожар и повреждено технологическое оборудование, жертв и раненых среди персонала удалось избежать благодаря своевременному переходу в безопасные места.

Ночью 7 ноября российские войска трижды атаковали нефтегазовый объект группы "Нафтогаз" в центральной части Украины. В результате ударов повреждено оборудование, на объекте произошел взрыв и возник масштабный пожар.