Російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль аварійної служби "Донецькоблгазу" Групи "Нафтогаз" у Краматорську. Двоє працівників дістали поранення, їх доправили до лікарні.

Як пише Dilo, про це повідомив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

За його словами, автомобіль мав усі розпізнавальні знаки аварійної газової служби.

"Це не випадковість, а свідомий удар. Ворог бачив, кого атакує: людей, які щодня під обстрілами повертають газ у домівки, відновлюють газові мережі після ударів і тримають систему в прифронтових громадах.", — зазначив Федоренко.

Попри російські атаки на інфраструктуру компанії, газовики продовжують ремонтувати мережі в прифронтових населених пунктах. Це дає змогу місцевим жителям користуватися газом для опалення осель, підігріву води та приготування їжі.

Удари по об’єктах "Нафтогазу"

Російські війська цілеспрямовано знищують інфраструктуру енергетичної Групи "Нафтогаз". Атаки відбуваються мало не щодня. Так, удень 14 листопада армія РФ атакувала дронами один з об’єктів компанії у Полтавській області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

11 листопада росіяни вдарили реактивними дронами по об’єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Тоді також виникла масштабна пожежа та було пошкоджено технологічне обладнання, жертв і поранених серед персоналу вдалося уникнути завдяки своєчасному переходу в безпечні місця.

Уночі на 7 листопада російські війська тричі атакували нафтогазовий об’єкт групи “Нафтогаз” у центральній частині України. Внаслідок ударів пошкоджено обладнання, на об’єкті стався вибух і виникла масштабна пожежа.