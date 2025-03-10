В Канаде выбрали нового премьер-министра: что он говорит о Трампе

Бывший руководитель центрального банка Марк Карни победил на выборах лидера правящей Либеральной партии Канады. Он сменит в должности премьер-министра страны Джастина Трюдо, объявившего о своей отставке в январе.

Об этом пишет Reuters.

По итогам голосования на внутрипартийных выборах 9 марта Марк Карни набрал 86% голосов, обойдя эксминистра финансов Христю Фриланд, лидера правительства в Палате общин Карину Гулд и бизнесмена Фрэнка Бейлиса.

Карни, новичок в политике, займет этот пост в беспокойное время в Канаде, которая находится в разгаре торговой войны с давним союзником США под руководством президента Дональда Трампа и должна провести всеобщие выборы.

Следующий премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада никогда не станет частью США, и пообещал сохранять тарифы на американские товары, пока американцы "не продемонстрируют уважения". Заявление будущего главы канадского правительства приводит агентство АР.

"Есть кто-то, кто пытается ослабить нашу экономику. Дональд Трамп, как мы знаем, установил необоснованные тарифы на то, что мы строим, что мы продаем и как мы зарабатываем на жизнь. Он атакует канадские семьи, рабочих и бизнес, и мы не можем позволить ему добиться успеха, и мы не позволим", – сказал политик.

Карни заявил, что Канада будет сохранять ответные тарифы до тех пор, пока "американцы не продемонстрируют нам уважение".

Напомним, в январе Трюдо объявил, что уйдет в отставку после более чем девяти лет пребывания у власти, поскольку его рейтинг резко упал, что заставило правящую Либеральную партию провести скорый конкурс на его замену.

Торговая война Трампа

3 марта Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады. В сообщении Белого дома говорится, что Трамп "предоставил Канаде и Мексике широкие возможности для обуздания опасной деятельности картелей и притока смертельных наркотиков", поступающих в США, однако обе страны "не смогли должным образом разрешить ситуацию".

В ответ правительство Канады объявило о введении масштабного пакета пошлин на продукцию, произведенную в США, после того, как президент Дональд Трамп во вторник, 4 марта, подтвердил, что его администрация введет пошлины против Канады и Мексики.

Ранее Delo.ua писало, что пошлины США грозят взорвать восстановление экономики Канады и приведут к росту потребительских цен и безработице. Это может спровоцировать рецессию в стране. Канада в 75% своего экспорта и трети всего импорта полагается на США.