У Канаді обрали нового прем'єр-міністра: що він говорить про Трампа

Колишній керівник центрального банку Марк Карні переміг на виборах лідера правлячої Ліберальної партії Канади. Він змінить на посаді прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо, який оголосив про свою відставку в січні.

Про це пише Reuters.

За підсумками голосування на внутрішньопартійних виборах 9 березня Марк Карні набрав 86% голосів, обійшовши ексміністра фінансів Христю Фріланд, лідера уряду в Палаті громад Карину Гулд і бізнесмена Френка Бейліса.

Карні, новачок у політиці, займе цю посаду в неспокійний час у Канаді , яка перебуває в розпалі торговельної війни з давнім союзником США під керівництвом президента Дональда Трампа та має незабаром провести загальні вибори.

Наступний прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Канада ніколи не стане частиною США, та пообіцяв зберігати тарифи на американські товари доти, доки американці "не продемонструють поваги". Заяву майбутнього глави канадського уряду наводить агентство АР.

"Є хтось, хто намагається послабити нашу економіку. Дональд Трамп, як ми знаємо, встановив необґрунтовані тарифи на те, що ми будуємо, що ми продаємо і як ми заробляємо на життя. Він атакує канадські сім'ї, робітників і бізнес, і ми не можемо дозволити йому досягти успіху, і ми не дозволимо", – сказав політик.

Карні заявив, що Канада зберігатиме тарифи у відповідь доти, доки "американці не продемонструють нам повагу".

Нагадаємо, У січні Трюдо оголосив, що піде у відставку після більш ніж дев’яти років перебування при владі, оскільки його рейтинг різко впав, що змусило правлячу Ліберальну партію провести швидкий конкурс на його заміну.

Торговельна війна Трампа

3 березня Трамп підписав указ про введення 25-відсоткових мит на товари з Мексики й Канади. У повідомленні Білого дому йдеться про те, що Трамп "надав Канаді та Мексиці широкі можливості для приборкання небезпечної діяльності картелів і притоку смертельних наркотиків", які надходять до США, проте обидві країни "не змогли належним чином вирішити ситуацію".

У відповідь уряд Канади оголосив про введення масштабного пакету мит на продукцію, вироблену в США, після того, як президент Дональд Трамп у вівторок, 4 березня, підтвердив, що його адміністрація введе мита проти Канади та Мексики.

Раніше Delo.ua писало, що мита США загрожують підірвати відновлення економіки Канади і призведуть до зростання споживчих цін і безробіття. Це може спровокувати рецесію у країні. Канада у 75% свого експорту та третини всього імпорту покладається на США.