В Одессе продали гуманитарку на 40 млн грн: разоблачена схема с 50 тоннами помощи

Правоохранители
Гуманитарную помощь, предназначенную для бесплатной передачи людям, продавали на рынке / Офис генерального прокурора Украины

В Одессе правоохранители разоблачили схему незаконной продажи гуманитарной помощи более чем на 40 млн грн. К ней причастны бывший таможенник, представитель благотворительной организации и иностранец.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, к организации схемы причастны бывший таможенник, представитель благотворительной организации и их сообщник-иностранец. Им инкриминируют незаконную продажу гуманитарной помощи с целью получения прибыли.

Следствие установило, что гуманитарные грузы — одежда и обувь — поступали из-за границы через благотворительные фонды и должны были бесплатно передаваться людям, нуждающимся в помощи. В то же время товар реализовывали за деньги.

С октября 2025 по апрель 2026 гуманитарную помощь завозили грузовиками в склады в Одессе, после чего ее транспортировали на рынок "7 километр", где продавали.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, участники схемы оформляли фиктивные документы о якобы передаче гуманитарной помощи между благотворительными организациями. На самом же деле товар сразу направлялся на продажу.

В общей сложности, по данным следствия, было реализовано более 50 тонн гуманитарной помощи, которую завозили 11 отдельными партиями. Примерная стоимость товаров превышает 40 млн грн.

В рамках расследования правоохранители провели более 60 обысков. Были изъяты документация, черновая бухгалтерия, мобильные телефоны и сам товар.

По ходатайству прокуратуры подозреваемые взяты под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее таможенники разоблачили схему ввоза премиального автомобиля BMW X5 под видом гуманитарной помощи, используя поддельные документы во избежание таможенных платежей.

Автор:
Лариса Крупко