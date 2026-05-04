В Одесі продали гуманітарку на 40 млн грн: викрито схему з 50 тоннами допомоги

В Одесі правоохоронці викрили схему незаконного продажу гуманітарної допомоги на понад 40 млн грн. До неї причетні колишній митник, представник благодійної організації та іноземець.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, до організації схеми причетні колишній митник, представник благодійної організації та їхній спільник-іноземець. Їм інкримінують незаконний продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Слідство встановило, що гуманітарні вантажі — одяг і взуття — надходили з-за кордону через благодійні фонди та мали безкоштовно передаватися людям, які потребують допомоги. Натомість товар реалізовували за гроші.

З жовтня 2025 року по квітень 2026 року гуманітарну допомогу завозили вантажівками до складів в Одесі, після чого її транспортували на ринок "7 кілометр", де продавали.

Щоб приховати незаконну діяльність, учасники схеми оформлювали фіктивні документи про нібито передачу гуманітарної допомоги між благодійними організаціями. Насправді ж товар одразу спрямовувався на продаж.

Загалом, за даними слідства, було реалізовано понад 50 тонн гуманітарної допомоги, яку завозили 11 окремими партіями. Орієнтовна вартість товарів перевищує 40 млн грн.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 60 обшуків. Було вилучено документацію, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та сам товар.

За клопотанням прокуратури підозрюваних взято під варту з можливістю внесення застави.

