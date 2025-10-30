- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В "Резерв+" добавили новую категорию для отсрочки: кто может воспользоваться
В перечень онлайн-отсрочек в "Резерв+" добавлены родители и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет. Такая возможность доступна в случае, если другой родитель умер, признан пропавшим без вести или был лишен родительских прав.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .
Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ДРАЦС) должна быть актуальна информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя.
Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ДРАЦС.
Как получить отсрочку онлайн:
- Подайте запрос в приложении Резерв+.
- Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
- В случае подтверждения отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.
Процесс полностью автоматизирован, обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК. Резерв+ позволяет получать решения прозрачно и без риска манипуляций.
В "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек для следующих категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодны к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военных с ребенком;
- родители троих и более детей в одном браке;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профобразования.
Напомним, Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочек. Большинство отсрочек теперь можно оформить в "Резерв+" или обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочек заработает с 1 ноября 2025 года.