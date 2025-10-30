В "Резерв+" добавили новую категорию для отсрочки: кто может воспользоваться

В перечень онлайн-отсрочек в "Резерв+" добавлены родители и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет. Такая возможность доступна в случае, если другой родитель умер, признан пропавшим без вести или был лишен родительских прав.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ДРАЦС) должна быть актуальна информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя.

Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ДРАЦС.

Как получить отсрочку онлайн:

Подайте запрос в приложении Резерв+. Система проверит наличие оснований в государственных реестрах. В случае подтверждения отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматизирован, обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК. Резерв+ позволяет получать решения прозрачно и без риска манипуляций.

В "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек для следующих категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодны к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители троих и более детей в одном браке;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования.

Напомним, Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочек. Большинство отсрочек теперь можно оформить в "Резерв+" или обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочек заработает с 1 ноября 2025 года.