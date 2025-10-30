Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
В "Резерв+" добавили новую категорию для отсрочки: кто может воспользоваться

Резерв+
Минобороны расширило перечень отсрочок в приложении "Резерв+". / Минобороны

В перечень онлайн-отсрочек в "Резерв+" добавлены родители и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет. Такая возможность доступна в случае, если другой родитель умер, признан пропавшим без вести или был лишен родительских прав.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ДРАЦС) должна быть актуальна информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя.

Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ДРАЦС.

Как получить отсрочку онлайн:

  1. Подайте запрос в приложении Резерв+.
  2. Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
  3. В случае подтверждения отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматизирован, обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК. Резерв+ позволяет получать решения прозрачно и без риска манипуляций.

В "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек для следующих категорий:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодны к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военных с ребенком;
  • родители троих и более детей в одном браке;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профобразования.

Напомним, Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочек. Большинство отсрочек теперь можно оформить в "Резерв+" или обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочек заработает с 1 ноября 2025 года.

Автор:
Татьяна Бессараб