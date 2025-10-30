У "Резерв+" додали нову категорію для відстрочки: хто може скористатися

До переліку онлайн-відстрочок у "Резерв+" додано батьків та матерів, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Така можливість доступна у випадку, якщо інший із батьків помер, визнаний зниклим безвісти або ж був позбавлений батьківських прав.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків.

Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

Як отримати відстрочку онлайн:

Подайте запит у застосунку Резерв+. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження — відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

"Процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК. "Резерв+" дозволяє отримувати рішення прозоро та без ризиків маніпуляцій", - додали у Міноборони.

У "Резерв+" вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок для таких категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в “Резерв+” або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацює з 1 листопада 2025 року.