У "Резерв+" додали нову категорію для відстрочки: хто може скористатися
До переліку онлайн-відстрочок у "Резерв+" додано батьків та матерів, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Така можливість доступна у випадку, якщо інший із батьків помер, визнаний зниклим безвісти або ж був позбавлений батьківських прав.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.
Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків.
Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.
Як отримати відстрочку онлайн:
- Подайте запит у застосунку Резерв+.
- Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах.
- У разі підтвердження — відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.
"Процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК. "Резерв+" дозволяє отримувати рішення прозоро та без ризиків маніпуляцій", - додали у Міноборони.
У "Резерв+" вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок для таких категорій:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та профосвіти.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в “Резерв+” або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацює з 1 листопада 2025 року.