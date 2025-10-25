У "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації: почалося тестування

Міністерство оборони запускає тестування відстрочок від мобілізації у застосунку "Резерв+" для батька або матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також громадян, що доглядають за батьком чи матір’ю з інвалідністю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

"Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та серед перших скористатися послугою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що процедура онлайн-відстрочки є повністю автоматизованою: користувач подає запит у "Резерв+", система перевіряє підстави в державних реєстрах, і в разі підтвердження рішення автоматично відображається в електронному військовому документі.

Усе проходить без додаткових довідок, візитів до ТЦК та тривалого очікування.

Наразі в "Резерв+" відстрочку можуть отримати:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей;

батьки дітей з інвалідністю;

подружжя військових, які виховують дитину;

чоловіки та дружини людей з інвалідністю;

громадяни з тимчасовою непридатністю;

студенти, аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти.

Міноборони зазначає, що розширення функціоналу "Резерв+" має зробити процедури мобілізаційного обліку більш прозорими, доступними та зручними.

Нагадаємо, вчора Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в “Резерв+” або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацює з 1 листопада 2025 року.