Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
У "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації: почалося тестування

Резерв+
У "Резерв+" додадуть нові види відстрочок / Міноборони

Міністерство оборони запускає тестування відстрочок від мобілізації у застосунку "Резерв+" для батька або матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також громадян, що доглядають за батьком чи матір’ю з інвалідністю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

"Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та серед перших скористатися послугою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що процедура онлайн-відстрочки є повністю автоматизованою: користувач подає запит у "Резерв+", система перевіряє підстави в державних реєстрах, і в разі підтвердження рішення автоматично відображається в електронному військовому документі.

Усе проходить без додаткових довідок, візитів до ТЦК та тривалого очікування.

Наразі в "Резерв+" відстрочку можуть отримати:

  • люди з інвалідністю;
  • батьки трьох і більше дітей;
  • батьки дітей з інвалідністю;
  • подружжя військових, які виховують дитину;
  • чоловіки та дружини людей з інвалідністю;
  • громадяни з тимчасовою непридатністю;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники закладів вищої та професійної освіти.

Міноборони зазначає, що розширення функціоналу "Резерв+" має зробити процедури мобілізаційного обліку більш прозорими, доступними та зручними.

Нагадаємо, вчора Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в “Резерв+” або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацює з 1 листопада 2025 року.

Автор:
Тетяна Гойденко