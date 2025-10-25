- Категория
В "Резерв+" добавят новые виды отсрочок от мобилизации: началось тестирование
Министерство обороны запускает тестирование отсрочок от мобилизации в приложении "Резерв+" для отца или матери, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет, а также граждан, ухаживающих за отцом или матерью с инвалидностью.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.
"Минобороны приглашает граждан, принадлежащих к этим категориям, приобщиться к тестированию и среди первых воспользоваться услугой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что процедура онлайн-отсрочки полностью автоматизирована: пользователь подает запрос в "Резерв+", система проверяет основания в государственных реестрах, и в случае подтверждения решения автоматически отображается в электронном военном документе.
Все проходит без дополнительных справок, визитов в ТЦК и длительного ожидания.
Теперь в "Резерв+" отсрочку могут получить:
- люди с инвалидностью;
- родители троих и более детей;
- родители детей с инвалидностью;
- супруги военные, воспитывающие ребенка;
- мужья и жены людей с инвалидностью;
- граждане с временной непригодностью;
- студенты, аспиранты;
- работники заведений высшего и профессионального образования.
Минобороны отмечает, что расширение функционала "Резерв+" должно сделать процедуры мобилизационного учета более прозрачными, доступными и удобными.
Напомним, вчера Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочок. Большинство отсрочок теперь можно оформить в "Резерв+" или обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочок заработает с 1 ноября 2025 года.