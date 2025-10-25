Запланована подія 2

В "Резерв+" добавят новые виды отсрочок от мобилизации: началось тестирование

Министерство обороны запускает тестирование отсрочок от мобилизации в приложении "Резерв+" для отца или матери, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет, а также граждан, ухаживающих за отцом или матерью с инвалидностью.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

"Минобороны приглашает граждан, принадлежащих к этим категориям, приобщиться к тестированию и среди первых воспользоваться услугой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура онлайн-отсрочки полностью автоматизирована: пользователь подает запрос в "Резерв+", система проверяет основания в государственных реестрах, и в случае подтверждения решения автоматически отображается в электронном военном документе.

Все проходит без дополнительных справок, визитов в ТЦК и длительного ожидания.

Теперь в "Резерв+" отсрочку могут получить:

  • люди с инвалидностью;
  • родители троих и более детей;
  • родители детей с инвалидностью;
  • супруги военные, воспитывающие ребенка;
  • мужья и жены людей с инвалидностью;
  • граждане с временной непригодностью;
  • студенты, аспиранты;
  • работники заведений высшего и профессионального образования.

Минобороны отмечает, что расширение функционала "Резерв+" должно сделать процедуры мобилизационного учета более прозрачными, доступными и удобными.

Напомним, вчера Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочок. Большинство отсрочок теперь можно оформить в "Резерв+" или обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочок заработает с 1 ноября 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко