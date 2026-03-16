В Украине начинает работать эстонский IuteBank: детали

17 марта IuteBank, входящая в состав эстонской финтех-компании Iute Group, заработает как обычный банк на украинском рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба Iute Group.

Отмечается, что начало деятельности знаменует важную веху в расширении группой своей модели цифрового банкинга на один из наиболее цифрово развитых финансовых рынков Европы.

Переход происходит после предыдущего успеха Iute Group в открытом тендере, организованном Фондом гарантирования вкладов физических лиц для передачи выбранных активов и депозитных обязательств обанкротившегося RWS Bank.

По состоянию на сегодняшний день Iute Group рекапитализировала IuteBank и успешно прошла проверку Национального банка Украины. После подтверждения того, что IuteBank отвечает всем регуляторным требованиям, ФГВФЛ завершит свою роль в этом процессе.

После переходного периода IuteBank заработает как обычный участник рынка. Банк возобновит предоставление основных услуг существующим клиентам, включая депозиты, текущие счета и внутренние мгновенные платежи.

«Успешное прохождение проверки Национального банка Украины, завершение процесса перехода и выход на рынок как операционного банка является важной вехой для IuteBank в Украине. Сейчас мы сосредоточены на построении цифрового банка, предоставляющего ежедневные финансовые услуги клиентам в Украине, а полномасштабное цифровое предложение запланировано на начало 2027 года», – сказал Тармо Силд, генеральный директор Iute Group.

Артур Муравицкий, генеральный директор IuteBank, сказал, что банк сначала сосредоточится на обеспечении беспрепятственного возвращения существующих клиентов в обычную деятельность. По его словам, следующим этапом для банка станет укрепление корпоративного управления и структуры руководства, расширение услуг для клиентов и подготовка к запуску мобильного приложения банка с функционалом счетов и депозитов.

Заметим, ФГВФЛ в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного АО "РВС Банк" (RwSbank) создал ЧАО "Переходный банк "Юте Банк", который находился в собственности ФГВФЛ, а в дальнейшем продал инвестору" .

Iute Group – это цифровая банковская группа, специализирующаяся на ежедневных финансовых услугах в Юго-Восточной Европе. Основанная в 2008 году с головным офисом в Эстонии, Iute обслуживает клиентов в Албании, Болгарии, Молдове, Северной Македонии и Украине. Iute Group финансирует свою деятельность за счет акций, депозитов и обеспеченных облигаций, котируемых на регулируемом рынке Франкфуртской фондовой биржи и главном списке Nasdaq Baltic.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В РВС Банка введена временная администрация сроком на один месяц, с 5 ноября по 4 декабря включительно. Уполномоченным лицом стал начальник управления раннего реагирования Департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Денис Новиков.

Банк связывали с бывшим нардепом Демчаком

Согласно информации АО "РВС Банк" по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем финучреждения с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.

Банком владел сначала экснардеп из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Демчак с Александром Стецюком.

Согласно данным YouControl, еще 1% акций принадлежит дочери Демчака Екатерине.

За данным НБУ, РВС Банк – небольшой банк, который имеет только 33,2 тыс. вкладчиков. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года РВС Банк был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал – 172,2 млн грн, а размер убытка – 125,2 млн грн.