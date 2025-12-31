Переходный банк приступил к обслуживанию вкладчиков неплатежеспособного RwSbank

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного АО "РВС Банк" (RwSbank) создал ЧАО "Переходный банк "Юте Банк", который находится в собственности ФГВФЛ, а в дальнейшем будет продан инвестору.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что 24 декабря 2025 "Переходный банк "Юте Банк" получил банковскую лицензию о праве на осуществление банковской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины.

17 декабря 2025 года, в соответствии с планом урегулирования РВС Банка ФГВФЛ создал и зарегистрировал ЧАО "Переходный банк "Юте Банк" с уставным капиталом 1,6 млн грн, которому была передана часть активов и обязательств перед вкладчиками – физическими лицами. Директором учреждения назначен Артур Муравицкий, ранее Т.А.

В ФГВФЛ отметили, что переходный банк является правопреемником неплатежеспособного банка по переданным обязательствам, поэтому вкладчикам не нужно перезаключать договоры или вносить в них какие-либо изменения.

Он пояснил, что вкладчики РВС Банка, у которых срок действия депозитных договоров истек до 4 ноября 2025 года и имели в банке текущие счета, могут остаться клиентами Юте Банка или получить свои средства. Для этого следует обратиться к нему или к банку-партнеру – Асвио Банк.

"Все гарантированные обязательства по вкладам физических лиц (включая ФЛП) неплатежеспособного РВС Банк в полном объеме переданы в Юте Банк, что обеспечит непрерывное обслуживание вкладчиков", - подчеркнули в ФГВФЛ.

Что известно о потенциальном инвесторе

Ранее ФГВФЛ сообщал, что три инвестора подали предложения на открытый конкурс по выводу с рынка неплатежеспособного АО "РВС Банк".

Среди потенциальных претендентов на выкуп РВС Банка – два украинских банка Асвио Банк и Таскомбанк Сергея Тигипко и эстонский финтех Iute, писал Forbes Украина.

Эстонскую финтех-группу Iute основали в 2008-м в Эстонии. Группа специализируется на потребительском кредитовании, платежных и банковских услугах, страховании. Финтех также предоставляет банковские услуги в странах, где имеет соответствующую лицензию через дочернюю структуру банка, например, в Молдове.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 18 декабря сообщил, что рассматривает заявление эстонской Iute Group AS о предоставлении предварительных выводов о необходимости получения разрешения на получение контроля над ЧАО "Переходный Банк "Юте Банк". Iute Group обратилось в комитет 12 декабря этого года.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В РВС Банка введена временная администрация сроком на один месяц, с 5 ноября по 4 декабря включительно. Уполномоченным лицом стал начальник управления раннего реагирования Департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Денис Новиков.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.

Банк связывали с бывшим нардепом Демчаком

Согласно информации АО "РВС Банк" по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем финучреждения с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.

Банком владел сначала экснардеп из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Демчак с Александром Стецюком.

Согласно данным YouControl, еще 1% акций принадлежит дочери Демчака Екатерине.

За данным НБУ, РВС Банк – небольшой банк, который имеет только 33,2 тыс. вкладчиков. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года РВС Банк был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал – 172,2 млн грн, а размер убытка – 125,2 млн грн.