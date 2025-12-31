Перехідний банк розпочав обслуговування вкладників неплатоспроможного RwSbank

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного АТ "РВС Банк" (RwSbank) створив ПрАТ "Перехідний банк "Юте Банк", який наразі перебуває у власності ФГВФО, а у подальшому буде продано інвестору.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що 24 грудня 2025 року "Перехідний банк "Юте Банк" отримав банківську ліцензію про право на здійснення банківської діяльності відповідно до вимог законодавства України.

17 грудня 2025 року, відповідно до плану врегулювання РВС Банку ФГВФО створив і зареєстрував ПрАТ "Перехідний банк "Юте Банк" зі статутним капіталом 1,6 млн грн, якому було передано частину активів і зобов’язань перед вкладниками – фізичними особами. Директором установи призначено Артура Муравицького, який раніше обіймав посаду заступника голови правління ТАСкомбанку.

В ФГВФО наголосили, що перехідний банк є правонаступником неплатоспроможного банку за переданими зобов’язаннями, тому вкладникам не потрібно переукладати договори або вносити до них будь-які зміни.

Він пояснив, що вкладники РВС Банку, у яких строк дії депозитних договорів сплив до 4 листопада 2025 року та які мали в банку поточні рахунки, можуть залишитись клієнтами Юте Банку або отримати свої кошти. Для цього потрібно звернутися до нього або до банку-партнера – Асвіо Банк.

"Усі гарантовані зобов’язання за вкладами фізичних осіб (включно з ФОП) неплатоспроможного РВС Банк у повному обсязі передані до Юте Банку, що забезпечить безперервне обслуговування вкладників", - підкреслили в ФГВФО.

Що відомо про потенційного інвестора

Раніше ФГВФО повідомляв, що три інвестори подали пропозиції на відкритий конкурс щодо виведення з ринку неплатоспроможного АТ "РВС Банк" .

Серед потенційних претендентів на викуп РВС Банку – два українські банки Асвіо Банк й Таскомбанк Сергія Тігіпка та естонський фінтех Iute, писав Forbes Ukraine.

Естонську фінтех-групу Iute заснували в 2008-му в Естонії. Група спеціалізується на споживчому кредитуванні, платіжних та банківських послугах, страхуванні. Фінтех також надає банківські послуги у країнах, де має відповідну ліцензію, через дочірню структуру банку, наприклад, у Молдові.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 18 грудня повідомив, що розглядає заяву естонської Iute Group AS про надання попередніх висновків щодо необхідності отримання дозволу на набуття контролю над ПрАТ "Перехідний Банк "Юте Банк". Iute Group звернулося до комітету 12 грудня цього року.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

В РВС Банку запроваджено тимчасову адміністрацію строком на один місяць, з 5 листопада до 4 грудня включно. Уповноваженою особою став начальник управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Денис Новиков.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.

Банк пов’язували з колишнім нардепом Демчаком

Відповідно до інформації АТ "РВС Банк" станом на 1 січня 2025 року ключовим власником фінустанови з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Банком володів спочатку екснардеп із фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Руслан Демчак із Олександром Стецюком.

Згідно з даними YouControl, наразі ще 1% акцій належить дочці Демчака Катерині.

За даними НБУ, РВС Банк - невеликий банк, який має лише 33,2 тис. вкладників. Згідно з офіційною звітністю, на 1 вересня 2025 року РВС Банк був 50-м за розміром загальних активів із 60 діючих банків, вони у нього становили 1,7 млрд грн, власний капітал - 172,2 млн грн, а розмір збитку - 125,2 млн грн.