В Україні починає працювати естонський IuteBank: деталі

17 березня IuteBank, що входить до складу естонської фінтех-компанії Iute Group, почне працювати як звичайний банк на українському ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Iute Group.

Зазначається, що початок діяльності знаменує собою важливу віху в розширенні групою своєї моделі цифрового банкінгу на один з найбільш цифрово розвинених фінансових ринків Європи.

Перехід відбувається після попереднього успіху Iute Group у відкритому тендері, організованому Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, для передачі вибраних активів та депозитних зобов'язань збанкрутілого RWS Bank.

Станом на сьогодні Iute Group рекапіталізувала IuteBank та успішно пройшла перевірку Національного банку України. Після підтвердження того, що IuteBank відповідає всім регуляторним вимогам, ФГВФО завершить свою роль у цьому процесі.

Після перехідного періоду IuteBank почне працювати як звичайний учасник ринку. Банк відновить надання основних послуг своїм існуючим клієнтам, включаючи депозити, поточні рахунки та внутрішні миттєві платежі.

«Успішне проходження перевірки Національного банку України, завершення процесу переходу та вихід на ринок як операційного банку є важливою віхою для IuteBank в Україні. Зараз ми зосереджені на побудові цифрового банку, який надає щоденні фінансові послуги клієнтам в Україні, а повномасштабна цифрова пропозиція запланована на початок 2027 року», – сказав Тармо Сілд, генеральний директор Iute Group.

Артур Муравицький, генеральний директор IuteBank, сказав, що банк спочатку зосередиться на забезпеченні безперешкодного повернення існуючих клієнтів до звичайної діяльності. За його словами, наступним етапом для банку стане зміцнення корпоративного управління та структури керівництва, розширення послуг для клієнтів та підготовка до запуску мобільного додатку банку з функціоналом рахунків та депозитів.

Зауважимо, ФГВФО відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного АТ "РВС Банк" (RwSbank) створив ПрАТ "Перехідний банк "Юте Банк", який перебував у власності ФГВФО, а у подальшому продав інвестору.

Iute Group – це цифрова банківська група, що спеціалізується на щоденних фінансових послугах у Південно-Східній Європі. Заснована у 2008 році з головним офісом в Естонії, Iute обслуговує клієнтів в Албанії, Болгарії, Молдові, Північній Македонії та Україні. Iute Group фінансує свою діяльність за рахунок акцій, депозитів та забезпечених облігацій, що котируються на регульованому ринку Франкфуртської фондової біржі та головному списку Nasdaq Baltic.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

В РВС Банку запроваджено тимчасову адміністрацію строком на один місяць, з 5 листопада до 4 грудня включно. Уповноваженою особою став начальник управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Денис Новиков.

Банк пов’язували з колишнім нардепом Демчаком

Відповідно до інформації АТ "РВС Банк" станом на 1 січня 2025 року ключовим власником фінустанови з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Банком володів спочатку екснардеп із фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Руслан Демчак із Олександром Стецюком.

Згідно з даними YouControl, наразі ще 1% акцій належить дочці Демчака Катерині.

За даними НБУ, РВС Банк - невеликий банк, який має лише 33,2 тис. вкладників. Згідно з офіційною звітністю, на 1 вересня 2025 року РВС Банк був 50-м за розміром загальних активів із 60 діючих банків, вони у нього становили 1,7 млрд грн, власний капітал - 172,2 млн грн, а розмір збитку - 125,2 млн грн.