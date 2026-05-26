В Украине обновят правила присоединения к электрическим сетям

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила для общественного обсуждения пакет проектов, изменяющих правила присоединения к электрическим сетям. Реформа направлена на развитие возобновляемой энергетики и усиление устойчивости энергосистемы.

Изменения были разработаны для выполнения норм нового профильного закона. Они обновляют механизмы использования существующей инфраструктуры, что должно сделать подключение новых объектов более простым, прозрачным и эффективным.

Главные технологические новации

Проекты решений предлагают ввести несколько новых для украинского энергорынка инструментов.

Среди ключевых изменений:

Гибкое подключение: внедрение новых подходов к подключению объектов к сети, что позволит снизить технические барьеры для бизнеса.

Разделение мощности: разрешенная мощность для объектов будет теперь разделена на мощность отбора и мощность отпуска электроэнергии.

Новые права хранения энергии: операторы установок хранения энергии получат право дополнительно устанавливать собственные генерирующие установки.

Совместное использование инфраструктуры (cable pooling): внедрение более широких возможностей совместного присоединения нескольких объектов к одной сетевой линии, что уменьшит расходы инвесторов на строительство кабельных сетей.

Прозрачность процедур: оптимизация и повышение прозрачности при формировании технических условий, а также упрощение взаимодействия между заказчиками услуг и облэнерго.

В регуляторе ожидают, что эти решения помогут быстрее интегрировать новую генерацию и системы накопления энергии, улучшат условия для инвесторов и усилят гибкость всей энергосистемы страны. В настоящее время государственные органы приглашают профильные ассоциации, бизнес и экспертов посылать свои предложения в обнародованные проекты актов.

