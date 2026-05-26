В Україні оновлять правила приєднання до електричних мереж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила для громадського обговорення пакет проєктів, які змінюють правила приєднання до електричних мереж. Реформа спрямована на розвиток відновлюваної енергетики та посилення стійкості енергосистеми.

Зміни розробили для виконання норм нового профільного закону. Вони оновлюють механізми використання існуючої інфраструктури, що має зробити підключення нових об'єктів простішим, прозорішим та ефективнішим.

Головні технологічні новації

Проєкти рішень пропонують запровадити кілька нових для українського енергоринку інструментів.

Серед ключових змін:

Гнучке приєднання: запровадження нових підходів до підключення об'єктів до мережі, що дозволить знизити технічні бар'єри для бізнесу.

Розділення потужності: дозволену потужність для об'єктів тепер розділятимуть на потужність відбору та потужність відпуску електроенергії.

Нові права для зберігання енергії: оператори установок зберігання енергії отримають право додатково встановлювати власні генеруючі установки.

Спільне використання інфраструктури (cable pooling): впровадження ширших можливостей для спільного приєднання кількох об'єктів до однієї мережевої лінії, що зменшить витрати інвесторів на будівництво кабельних мереж.

Прозорість процедур: оптимізація та підвищення прозорості під час формування технічних умов, а також спрощення взаємодії між замовниками послуг та обленерго.

У регуляторі очікують, що ці рішення допоможуть швидше інтегрувати нову генерацію та системи накопичення енергії, покращать умови для інвесторів і посилять гнучкість усієї енергосистеми країни. Наразі державні органи запрошують профільні асоціації, бізнес та експертів надсилати свої пропозиції до оприлюднених проєктів актів.

