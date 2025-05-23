В Украине реализуют пять проектов по выращиванию медицинского каннабиса

В Украине уже реализуют первые коммерческие проекты по выращиванию медицинского каннабиса. Ukrainian Cannabis Consulting Group запустила около пяти проектов, разработав для компаний архитектурные планы и производственные циклы. Об этом в комментарии Delo.ua рассказала Анна Глущенко, международный эксперт по медицинскому каннабису и основательница консалтинговой компании.

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"Не все проекты еще на этапе строительства, но мы уже провели всю подготовительную работу. Одна из компаний активно строит производство уже около восьми месяцев и вкладывает капитальные инвестиции", – отметила Анна Глущенко.

По словам эксперта, развитие этого направления в Украине сдерживает высокий порог входа. Стартовые инвестиции для запуска производства медицинского каннабиса начинаются от 3 млн евро.

"Это не история, когда сразу появятся тысячи предприятий. Мы сразу объясняем инвесторам, что это капиталоемкий бизнес", – подчеркнула она.

Сроки окупаемости бизнеса

Анна Глущенко оценивает, что точка безубыточности для таких проектов наступает через 5-7 лет.

"Процесс запуска производства занимает около двух лет. Затем еще три года нужно для выхода на прибыльность", – пояснила эксперт.

Ключевым фактором успеха она считает эффективное планирование производства. Окупаемость зависит от операционных расходов и капитальных инвестиций.

Перспективы сбыта: внутренний рынок vs экспорт

Эксперт считает, что вопрос сбыта не должен беспокоить инвесторов. В Украине производители могут продавать препараты на основе экстрактов каннабиса, тогда как цветок каннабиса можно реализовывать только за границу.

"Внутренний рынок Украины только формируется, но экспортные возможности очень перспективны. 2024 стал переломным для европейского рынка после либерализации законодательства в Германии. Сейчас он растет в два-три раза ежегодно", — отметила Анна Глущенко.

Основными импортерами украинского медицинского каннабиса могут стать Германия, Австралия, Израиль, Великобритания, Италия, Дания и Швейцария.

"Многие страны Европейского Союза позволяют потребление медицинского каннабиса, но запрещают его выращивание. Это создает отличные возможности для экспорта из Украины", — подчеркнула эксперт.

Кто может выращивать каннабис в Украине?

С 2024 года в Украине вступил в силу закон, позволяющий выращивать каннабис в медицинских и научных целях. Согласно новым нормам, право на выращивание получают предприятия, отвечающие всем требованиям безопасности, определенным Министерством здравоохранения, получат соответствующую лицензию и квоту.

По условиям закона юрлица, получившие лицензии, обязаны обеспечить усиленную охрану своих плантаций, а также внедрить системы видеонаблюдения и контроля доступа к зонам выращивания.

Несмотря на прогресс в медицинской сфере, рекреационное использование каннабиса остается запрещенным и наказывается в соответствии с Уголовным кодексом. Государство внедряет систему мониторинга и контроля за всей цепью производства — от семян до готовых лекарств, чтобы предотвратить попадание продукции на черный рынок.

Для чего нужен медицинский каннабис?

Медицинский каннабис используется для лечения хронической боли, особенно у пациентов с онкологическими заболеваниями, рассеянным склерозом и невропатическими болями, обеспечивая эффективное обезболивание там, где традиционные препараты могут быть неэффективными.

Компоненты каннабиса помогают уменьшить симптомы тошноты и рвоты у пациентов, проходящих химиотерапию, а также стимулируют аппетит у людей с ВИЧ/СПИДом и другими заболеваниями, сопровождающимися потерей веса.

Лекарственные препараты на основе каннабиса показывают положительные результаты при лечении эпилепсии, особенно у детей с редкими формами заболевания, а также помогают уменьшить спастичность мышц у пациентов с рассеянным склерозом и другими неврологическими расстройствами.

Исследования также свидетельствуют об эффективности медицинского каннабиса при лечении тревожных расстройств, посттравматического стрессового расстройства и бессонницы, что особенно актуально для украинских военных и гражданских, пострадавших в результате войны.