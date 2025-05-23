В Україні реалізовують п'ять проєктів з вирощування медичного канабісу

В Україні вже реалізують перші комерційні проєкти з вирощування медичного канабісу. Ukrainian Cannabis Consulting Group запустила близько п'яти проєктів, розробивши для компаній архітектурні плани та виробничі цикли. Про це в коментарі Delo.ua розповіла Ганна Глущенко, міжнародна експертка з медичного канабісу та засновниця консалтингової компанії.

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"Не всі проєкти ще на етапі будівництва, але ми вже провели всю підготовчу роботу. Одна з компаній активно будує виробництво вже близько восьми місяців і вкладає капітальні інвестиції", – зазначила Ганна Глущенко.

За словами експертки, розвиток цього напрямку в Україні стримує високий поріг входу. Стартові інвестиції для запуску виробництва медичного канабісу починаються від 3 млн євро.

"Це не історія, коли одразу з'являться тисячі підприємств. Ми одразу пояснюємо інвесторам, що це капіталомісткий бізнес", – підкреслила вона.

Терміни окупності бізнесу

Ганна Глущенко оцінює, що точка беззбитковості для таких проєктів настає через 5-7 років.

"Процес запуску виробництва займає близько двох років. Потім ще три роки потрібно для виходу на прибутковість", – пояснила експертка.

Ключовим фактором успіху вона вважає ефективне планування виробництва. Окупність залежить від операційних витрат і капітальних інвестицій.

Перспективи збуту: внутрішній ринок vs експорт

Експертка вважає, що питання збуту не повинно турбувати інвесторів. В Україні виробники можуть продавати препарати на основі екстрактів канабісу, тоді як квітку канабісу можна реалізовувати лише за кордон.

"Внутрішній ринок України тільки формується, але експортні можливості дуже перспективні. 2024 рік став переломним для європейського ринку після лібералізації законодавства в Німеччині. Зараз він зростає у два-три рази щороку", – зазначила Ганна Глущенко.

Основними імпортерами українського медичного канабісу можуть стати Німеччина, Австралія, Ізраїль, Велика Британія, Італія, Данія та Швейцарія.

"Багато країн Європейського Союзу дозволяють споживання медичного канабісу, але забороняють його вирощування. Це створює чудові можливості для експорту з України", – підкреслила експертка.

Хто може вирощувати канабіс в Україні?

З 2024 року в Україні набув чинності закон, що дозволяє вирощувати канабіс в медичних та наукових цілях. Відповідно до нових норм, право на вирощування отримують підприємства, які відповідають усім вимогам безпеки, визначеним Міністерством охорони здоров'я, отримають відповідну ліцензію та квоту.

За умовами закону, юрособи, що отримали ліцензії, зобов'язані забезпечити посилену охорону своїх плантацій, а також впровадити системи відеоспостереження та контролю доступу до зон вирощування.

Незважаючи на прогрес у медичній сфері, рекреаційне використання канабісу залишається забороненим і карається згідно з кримінальним кодексом. Держава запроваджує систему моніторингу та контролю за всім ланцюгом виробництва - від насіння до готових ліків, щоб запобігти потраплянню продукції на чорний ринок.

Для чого потрібен медичний канабіс?

Медичний канабіс використовується для лікування хронічного болю, особливо у пацієнтів з онкологічними захворюваннями, розсіяним склерозом та невропатичними болями, забезпечуючи ефективне знеболення там, де традиційні препарати можуть бути неефективними.

Компоненти канабісу допомагають зменшити симптоми нудоти та блювання у пацієнтів, які проходять хіміотерапію, а також стимулюють апетит у людей з ВІЛ/СНІДом та іншими захворюваннями, що супроводжуються втратою ваги.

Лікарські препарати на основі канабісу показують позитивні результати при лікуванні епілепсії, особливо у дітей з рідкісними формами захворювання, а також допомагають зменшити спастичність м'язів у пацієнтів з розсіяним склерозом та іншими неврологічними розладами.

Дослідження також свідчать про ефективність медичного канабісу при лікуванні тривожних розладів, посттравматичного стресового розладу та безсоння, що особливо актуально для українських військових та цивільних, які постраждали внаслідок війни.