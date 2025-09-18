Запланована подія 2

Читати українською

В Украине утвердили единую форму билетов для всех видов общественного транспорта: что изменится

ехать в автобусе
Фото: Freepik

Министерство развития общин и территорий Украины утвердило единую форму билетов всех видов общественного транспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Соответствующие изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.

Новые реквизиты билетов

Согласно приказу Минразвития №1066 установлены универсальные реквизиты билетов для:

  • городских и пригородных автобусных маршрутов;
  • междугородных и международных автобусных маршрутов;
  • трамваев и троллейбусов;
  • метрополитена.

Реквизиты касаются как бумажного, так и электронного билета (речь идет о билете, оформленном с помощью автоматизированной системы учета проезда). Оба формата равноценны и возможны для использования.

Фото 2 — В Украине утвердили единую форму билетов для всех видов общественного транспорта: что изменится

Среди обязательных реквизитов ко всем билетам есть:

  • информация о стоимости (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор – при наличии);
  • регистрационный номер (серийный, фискальный или уникальный идентификатор электронных билетов);
  • дата и время отправки/прибытия или срок действия билета;
  • данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНОКПП, адрес, контакты);
  • данные о страховом договоре и страховщике;
  • при необходимости - QR-код на лицевой стороне билета.
Фото 3 — В Украине утвердили единую форму билетов для всех видов общественного транспорта: что изменится

Особенности использования билета.

Также, для разных видов транспорта предусмотрены особенности использования билета.

Для автобусов на городских и пригородных маршрутах предусмотрено, что электронный билет может быть предоставлен пассажиру после регистрации через дисплей смартфона, QR-код, email или приложение. Для пригородных маршрутов предусмотрена выдача багажной квитанции при перевозке багажа.

Для междугородных автобусов определено, что билет должен содержать полную информацию о рейсе: место пересадки, время прибытия и отправки, продолжительность ожидания пересадки.

На международных рейсах также предусмотрено, что билет должен быть персонализирован. То есть, в нем должны быть указаны фамилия и имя пассажира по паспорту, а также запрет передачи другому лицу и информацию о пересадках (их место и продолжительность).

Кроме того, требования для билетов на электротранспорт (трамвай, троллейбус, метро) были утверждены впервые. Электронный билет должен быть доступен через QR-код, мобильное приложение, email или личный кабинет. Страховые данные можно размещать как на лицевой, так и на оборотной стороне билета.

Заметим, что безналичные расчеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, и общественный транспорт не остался в стороне. Оплата проезда через QR-код – это современный и удобный способ, уже активно используемый во многих украинских городах. Он позволяет отказаться от бумажных билетов и наличных денег, делая поездку более быстрой и безопасной. Подробную инструкцию о том, как оплатить проезд в транспорте через QR-код читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько