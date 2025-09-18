В Україні затвердили єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту: що зміниться

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Зазначається, що відповідні зміни набувають чинності з 1 січня 2026 року.

Нові реквізити квитків

Згідно наказу Мінрозвитку №1066 встановлено універсальні реквізити квитків для:

міських та приміських автобусних маршрутів;

міжміських та міжнародних автобусних маршрутів;

трамваїв і тролейбусів;

метрополітену.

Реквізити стосуються як паперового, так і електронного квитка (йдеться про квиток, оформлений за допомогою автоматизованої системи обліку проїзду). Обидва формати є рівноцінними та можливими для використання.

Серед обов’язкових реквізитів до всіх квитків є:

інформація про вартість (повний чи пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір – за наявності);

реєстраційний номер (серійний, фіскальний чи унікальний ідентифікатор для електронних квитків);

дата та час відправлення/прибуття або строк дії квитка;

дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ чи РНОКПП, адреса, контакти);

дані про страховий договір і страховика;

за потреби — QR-код на лицьовому боці квитка.

Особливості використання квитка.

Також, для різних видів транспорту, передбачені особливості використання квитка.

Для автобусів на міських та приміських маршрутах передбачено, що електронний квиток може надаватись пасажиру після реєстрації через дисплей смартфона, QR-код, email чи застосунок. Для приміських маршрутів передбачена видача багажної квитанції у разі перевезення багажу.

Для міжміських автобусів визначено, що квиток має містити повну інформацію про рейс: місце пересадки, час прибуття та відправлення, тривалість очікування пересадки.

На міжнародних рейсах також передбачено, що квиток має бути персоналізованим. Тобто у ньому мають бути зазначені прізвище та ім’я пасажира за паспортом, а також заборона передачі іншій особі та інформацію про пересадки (їх місце та тривалість).

Окрім цього, вимоги для квитків на електротранспорт (трамвай, тролейбус, метро) були затверджені вперше. Електронний квиток має бути доступним через QR-код, мобільний застосунок, email чи особистий кабінет. Страхові дані дозволено розміщувати як на лицьовому, так і на зворотному боці квитка.

Зауважимо, безготівкові розрахунки стали невід’ємною частиною нашого життя, і громадський транспорт не залишився осторонь. Оплата проїзду через QR-код – це сучасний і зручний спосіб, який вже активно використовують у багатьох українських містах. Він дозволяє відмовитися від паперових квитків і готівки, роблячи поїздку швидшою та безпечнішою. Детальну інструкцію про те, як оплатити проїзд у транспорті через QR-код, читайте в матеріалі Delo.ua.