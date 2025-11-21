Запланована подія 2

Читати українською

В Украине хотят перейти к европейской модели развития спорта: детали законопроекта

Матвей Бедный
Матвей Бедный представил проект Закона Украины "О спорте". / Министерство молодежи и спорта

Министр молодежи и спорта Матвей Бедный презентовал проект Закона Украины "О спорте". Этот документ, разрабатываемый почти год, закладывает основу для кардинального реформирования спортивной сферы в стране, приводя ее в полное соответствие Европейской спортивной хартии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Министр подчеркнул, что законопроект предлагает переход от устаревшей модели содержания коммунальных учреждений к поддержке спортивных клубов. Он также подразумевает отказ от ручного управления в пользу автономии федераций, прозрачности и понимания.

Новый закон внедряет европейскую модель, где спорт развивается на уровне общин, а ключевым является принцип массовости. Спортивные клубы рассматриваются как основа новой системы, как центры жизни общества, открывающие доступ к спорту для всех возрастов.

Автономия федераций

Документ закладывает четкие принципы автономии федераций.

"Федерация — это ассоциация спортивных клубов, а не президент с ближайшим окружением. Членство, голоса, прозрачность, сроки каденции, финансовая отчетность — все это прописано в новом законе. Чем прозрачнее и сильнее федерация, тем качественнее результат получает государство. Это основа Good Governance — надлежащего управления, без которого невозможно двигаться дальше", — убежден Бедный.

Реформа предполагает, что федерации самостоятельно принимают ключевые решения, а государство поддерживает их деятельность через четкие, понятные механизмы.

Цифровая прозрачность

Законопроект также создает единую цифровую систему для всей спортивной инфраструктуры. Она будет включать реестры тренеров, сооружений, членства, электронные заявки и обеспечит полную публичность финансовых данных. Создание Платформы добродетели должно обеспечить прозрачность работы федераций и защитить честность соревнований.

Министр отметил роль спорта в формировании устойчивости общества и его важности для украинской национальной идентичности.

По результатам исследований, в Украине только 7% детей в возрасте 6-18 лет вовлечены в систему ДЮСШ, всего лишь 15% украинцев занимаются спортом несколько раз в неделю. В странах Европейского Союза этот показатель составляет 38%.

Напомним, в государственной образовательной экосистеме "Мрия" появился новый раздел "Позашкілля", позволяющий родителям и детям находить кружки поблизости, записываться на занятия по рисованию, спорту или танцам, а также просматривать расписание онлайн-занятий.

Автор:
Татьяна Бессараб