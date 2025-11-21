В Україні хочуть перейти до європейської моделі розвитку спорту: деталі законопроєкту

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний презентував проєкт Закону України “Про спорт”. Цей документ, який розроблявся майже рік, закладає основу для кардинального реформування спортивної сфери в країні, приводячи її у повну відповідність до Європейської спортивної хартії.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства молоді та спорту.

Міністр підкреслив, що законопроєкт пропонує перехід від застарілої моделі утримання комунальних установ до підтримки спортивних клубів. Він також передбачає відмову від ручного управління на користь автономії федерацій, прозорості та розуміння.

Новий закон впроваджує європейську модель, де спорт розвивається на рівні громад, а ключовим є принцип масовості. Спортивні клуби розглядаються як основа нової системи, як центри життя громади, що відкривають доступ до спорту для всіх вікових груп.

Автономія федерацій

Документ закладає чіткі принципи автономії федерацій.

"Федерація — це асоціація спортивних клубів, а не президент із найближчим оточенням. Членство, голоси, прозорість, строки каденції, фінансова звітність — усе це прописано в новому законі. Чим прозоріша і сильніша федерація, тим якісніший результат отримує держава. Це основа Good Governance — належного врядування, без якого неможливо рухатися далі", — переконаний Бідний.

Реформа передбачає, що федерації самостійно ухвалюють ключові рішення, а держава підтримує їхню діяльність через чіткі, зрозумілі механізми.

Цифрова прозорість

Законопроєкт також створює єдину цифрову систему для всієї спортивної інфраструктури. Вона охоплюватиме реєстри тренерів, споруд, членства, електронні заявки і забезпечить повну публічність фінансових даних. Створення Платформи доброчесності має забезпечити прозорість роботи федерацій та захистити чесність змагань.

Міністр наголосив на ролі спорту у формуванні стійкості суспільства та його важливості для української національної ідентичності.

За результатами досліджень, в Україні лише 7% дітей у віці 6-18 років залучені до системи ДЮСШ, загалом лише 15% відсотків українців займаються спортом кілька разів на тиждень. У країнах Європейського Союзу цей показник сягає 38%.

