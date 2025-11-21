Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Готівковий курс:

USD

42,38

42,28

EUR

49,10

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні хочуть перейти до європейської моделі розвитку спорту: деталі законопроєкту

Матвій Бідний
Матвій Бідний презентував проєкт Закону України "Про спорт". / Міністерство молоді та спорту

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний презентував проєкт Закону України “Про спорт”. Цей документ, який розроблявся майже рік, закладає основу для кардинального реформування спортивної сфери в країні, приводячи її у повну відповідність до Європейської спортивної хартії.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства молоді та спорту.

Міністр підкреслив, що законопроєкт пропонує перехід від застарілої моделі утримання комунальних установ до підтримки спортивних клубів. Він також передбачає відмову від ручного управління на користь автономії федерацій, прозорості та розуміння.

Новий закон впроваджує європейську модель, де спорт розвивається на рівні громад, а ключовим є принцип масовості. Спортивні клуби розглядаються як основа нової системи, як центри життя громади, що відкривають доступ до спорту для всіх вікових груп.

Автономія федерацій

Документ закладає чіткі принципи автономії федерацій. 

"Федерація — це асоціація спортивних клубів, а не президент із найближчим оточенням. Членство, голоси, прозорість, строки каденції, фінансова звітність — усе це прописано в новому законі. Чим прозоріша і сильніша федерація, тим якісніший результат отримує держава. Це основа Good Governance — належного врядування, без якого неможливо рухатися далі", — переконаний Бідний. 

Реформа передбачає, що федерації самостійно ухвалюють ключові рішення, а держава підтримує їхню діяльність через чіткі, зрозумілі механізми.

Цифрова прозорість

Законопроєкт також створює єдину цифрову систему для всієї спортивної інфраструктури. Вона охоплюватиме реєстри тренерів, споруд, членства, електронні заявки і забезпечить повну публічність фінансових даних. Створення Платформи доброчесності має забезпечити прозорість роботи федерацій та захистити чесність змагань.

Міністр наголосив на ролі спорту у формуванні стійкості суспільства та його важливості для української національної ідентичності.

За результатами досліджень, в Україні лише 7% дітей у віці 6-18 років залучені до системи ДЮСШ, загалом лише 15% відсотків українців займаються спортом кілька разів на тиждень. У країнах Європейського Союзу цей показник сягає 38%. 

Нагадаємо, у державній освітній екосистемі "Мрія" з’явився новий розділ "Позашкілля", який дозволяє батькам та дітям знаходити гуртки поблизу, записуватися на заняття з малювання, спорту або танців, а також переглядати розклад онлайн-занять.

Автор:
Тетяна Бесараб