В Украине зарегистрировали совместное предприятие с французским Thales: оборонный проект для ПВО и радарных систем

Герман Сметанин провел встречу с представителями Thales. Фото: Герман Сметанин.

"Укроборонпром" и французская компания Thales International SAS в начале июля создали совместное оборонное предприятие. 9 сентября в Лондоне на Международной выставке DSEI 2025 прошла первая встреча сторон.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Представители команд во время встречи обсудили развитие совместного проекта и дальнейшее взаимодействие. Это сотрудничество является важным шагом по усилению украинского оборонно-промышленного комплекса.

Цель проекта – не только создавать передовые технологические решения, но и обеспечивать их оперативную поддержку.

Новое предприятие будет работать над развитием и производством систем ПВО, радарных комплексов, средств радиоэлектронной борьбы, тактической связи и оптико-электронных систем.

"Благодарю содержательную встречу, открытый диалог и реальные шаги со стороны партнеров по развитию нашего сотрудничества. Продолжаем усиливать украинский ОПК", — написал гендиректор "Укроборонпрома".

О Thales International SAS

Thales International SAS является частью международной французской промышленной группы Thales Group, которая специализируется на разработке и производстве информационных систем для авиакосмической, военной и морской отраслей, а также в сферах безопасности и транспорта.

Компания Thales зарегистрирована на бирже Euronext Paris и присутствует в 80 странах мира. Она является одним из мировых лидеров в области авиации, космоса, обороны, безопасности и транспорта.

По состоянию на июнь 2024 года основными акционерами Thales были Франция (26,06%) и французский авиапроизводитель Dassault Aviation (26,05%), известный своими истребителями Mirage 2000 и Rafale.

Напомним, в феврале акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и французская компания Thales International SAS подписали соглашение о создании совместного предприятия.

Автор:
Татьяна Ковальчук