В Запорожье бизнесу возместили более 700 тысяч гривен за энергооборудование

В Запорожье бизнесу возместили более 700 тысяч гривен за энергооборудование / Unsplash

С начала 2026 года предприниматели Запорожья подали 27 заявок на участие в городской программе компенсации за приобретенные генераторы и солнечные электростанции. На сегодняшний день рабочая группа уже согласовала выплаты на общую сумму более 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на городской портал ЗаБор .

Программа поддержки малого бизнеса направлена на компенсацию затрат на покупку энергооборудования невысокой мощности.

Результаты рассмотрения заявок:

  • Генераторы: согласовано возмещение за 14 единиц оборудования для 12 предпринимателей на сумму 510 тысяч гривен.
  • Солнечные электростанции: компенсацию получили два предпринимателя на общую сумму 200 тысяч гривен.
  • Отказы: по 5 обращениям было отказано (основные причины — несоответствие оборудования условиям программы или закупка непосредственно субъектом хозяйствования).
  • В рассмотрении еще 8 заявок сейчас обрабатываются рабочей группой.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития выделяет 2 миллиарда евро в рамках программы Energy Security Support Facility (ESSF) . Эти средства будут направлены на финансирование солнечных панелей и генераторов для ОСМД и частных компаний по всей стране.

Автор:
Максим Кольц