Солнечные панели и генераторы для ОСМД и бизнеса: ЕБРР запускает программу в 2 млрд евро
Европейский банк реконструкции и развития выделяет 2 миллиарда евро в поддержку энергетической устойчивости Украины в рамках программы Energy Security Support Facility (ESSF).
Как пишет Delo.ua, об этом говорится на странице ЕБРР в Украине.
Инициатива направлена на укрепление энергетической устойчивости украинских домохозяйств, бизнеса и общин.
Программа позволяет получить финансирование по установке солнечных панелей, генераторов, систем накопления энергии и других технических решений.
Механизм финансирования
Программа предусматривает соединение кредитных средств и безвозвратных грантов. Финансовая поддержка доступна для малых и средних предприятий, владельцев частных домов, жильцов, а также для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).
Кредитование осуществляется через сеть украинских банков-партнеров, сотрудничающих с ESSF.
Программа ESSF поддерживает следующие типы проектов:
- Возобновляемая энергетика: солнечная, ветровая, малая гидроэнергетика, биогаз и т.д.
- Системы хранения энергии.
- Энергоэффективность построек: утепление, окна, двери, солнечные коллекторы, тепловые насосы, солнечные электростанции, домашние системы накопления.
- Малое поколение до 50 МВт: газовые электростанции и установки для собственных нужд или для сети.
По данным ЕБРР, на сегодняшний день по программе ESSF десятки децентрализованных энергетических систем активно внедряются в разных регионах Украины.
