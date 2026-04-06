Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Сонячні панелі та генератори для ОСББ та бізнесу: ЄБРР запускає програму на 2 млрд євро

ЄБРР надасть 2 млрд євро на сонячні панелі та генератори в Україні / Depositphotos

Європейський банк реконструкції та розвитку виділяє 2 мільярди євро на підтримку енергетичної стійкості України в межах програми Energy Security Support Facility (ESSF). 

Повідомляється, що ініціатива спрямована на зміцнення енергетичної стійкості українських домогосподарств, бізнесу та громад.

Програма дозволяє отримати фінансування для встановлення сонячних панелей, генераторів, систем накопичення енергії та інших технічних рішень.

Механізм фінансування 

Програма передбачає поєднання кредитних коштів та безповоротних грантів. Фінансова підтримка доступна для малих і середніх підприємств, власників приватних будинків, мешканців квартир, а також для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Кредитування здійснюється через мережу українських банків-партнерів, які співпрацюють з ESSF.

Програма ESSF підтримує такі типи проєктів:

  • Відновлювальна енергетика: сонячна, вітрова, мала гідроенергетика, біогаз тощо.
  • Системи зберігання енергії.
  • Енергоефективність будівель: утеплення, вікна, двері, сонячні колектори, теплові насоси, сонячні електростанції, домашні системи накопичення.
  • Мала генерація до 50 МВт: газові електростанції й установки для власних потреб або для мережі.

За даними ЄБРР, на сьогодні за програмою ESSF десятки децентралізованих енергетичних систем активно впроваджуються в різних регіонах України.

Нагадаємо, Мінекономіки підписало меморандум про взаєморозуміння з ЄБРР для підтримки конкурентоспроможності українських підприємств харчового та сільськогосподарського секторів.

Автор:
Тетяна Бесараб