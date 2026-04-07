Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,60

43,49

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Запоріжжі бізнесу відшкодували понад 700 тисяч гривень за енергообладнання

сонячні панелі
З початку 2026 року підприємці Запоріжжя подали 27 заявок на участь у міській програмі компенсації за придбані генератори та сонячні електростанції. На сьогодні робоча група вже погодила виплати на загальну суму понад 700 тисяч гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міський портал ЗаБор

Програма підтримки малого бізнесу спрямована на компенсацію витрат за купівлю енергообладнання невисокої потужності.

Результати розгляду заявок:

  • Генератори: погоджено відшкодування за 14 одиниць обладнання для 12 підприємців на суму 510 тисяч гривень.
  • Сонячні електростанції: компенсацію отримали двоє підприємців на загальну суму 200 тисяч гривень.
  • Відмови: за 5 зверненнями було відмовлено (основні причини — невідповідність обладнання умовам програми або закупівля не безпосередньо суб'єктом господарювання).
  • У розгляді: ще 8 заявок наразі опрацьовуються робочою групою.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку виділяє 2 мільярди євро в межах програми Energy Security Support Facility (ESSF). Ці кошти будуть спрямовані на фінансування сонячних панелей та генераторів для ОСББ і приватних компаній по всій країні.

Автор:
Максим Кольц