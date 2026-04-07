У Запоріжжі бізнесу відшкодували понад 700 тисяч гривень за енергообладнання

З початку 2026 року підприємці Запоріжжя подали 27 заявок на участь у міській програмі компенсації за придбані генератори та сонячні електростанції. На сьогодні робоча група вже погодила виплати на загальну суму понад 700 тисяч гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міський портал ЗаБор.

Програма підтримки малого бізнесу спрямована на компенсацію витрат за купівлю енергообладнання невисокої потужності.

Результати розгляду заявок:

Генератори: погоджено відшкодування за 14 одиниць обладнання для 12 підприємців на суму 510 тисяч гривень.

Сонячні електростанції: компенсацію отримали двоє підприємців на загальну суму 200 тисяч гривень.

Відмови: за 5 зверненнями було відмовлено (основні причини — невідповідність обладнання умовам програми або закупівля не безпосередньо суб'єктом господарювання).

У розгляді: ще 8 заявок наразі опрацьовуються робочою групою.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку виділяє 2 мільярди євро в межах програми Energy Security Support Facility (ESSF). Ці кошти будуть спрямовані на фінансування сонячних панелей та генераторів для ОСББ і приватних компаній по всій країні.