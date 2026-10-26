Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в Украине еще на 90 дней — до 29 января 2027 года. Это уже 21 продолжение с начала полномасштабной войны.

Как пишет Dilo, об этом стало известно из трансляции Верховной Рады.

За продолжение военного положения проголосовали 293 депутата, против выступил один.

После этого парламент также проголосовал за продолжение мобилизации, за - 281 депутат.

Срок действия военного положения и общей мобилизации предлагается продлить на 90 дней с 31 октября по 29 января 2027 года.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на три месяца.

До этого военное положение продолжали:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года;

с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;

3 14 февраля до 13 мая 2024 года;

с 13 мая по 11 августа 2024 года;

с 11 августа по 10 ноября 2024 года;

с 10 ноября по 7 февраля 2025;

с 7 февраля 2025 года до 9 мая 2025 года;

7 февраля 2025 года до 9 мая 2025 года; с 9 мая 2025 года до 6 августа 2025 года.

9 мая 2025 года до 6 августа 2025 года. 7 августа 2025 до 5 ноября 2025 ;

2025 до 5 ноября 2025 с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года ;

с 3 февраля 2026 года до 4 мая 2026 года;

3 февраля 2026 года до 4 мая 2026 года; с 4 мая 2026 г. до 2 августа 2026 г.;

4 мая 2026 г. до 2 августа 2026 г.; со 2 августа 2026 года по 31 октября 2026 года.

Ранее Зеленский заявлял, что он не будет после начала возможного перемирия упразднять военное положение и мобилизацию в Украине, а сделает это только после получения гарантий безопасности.

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого правового режима в Украине могут устанавливаться ограничения на свободу передвижения как граждан Украины, так и иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, в период комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в общественных местах без соответствующих пропусков или документов, подтверждающих право на передвижение.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

проверку документов у граждан;

запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

особое регулирование связи и интернета;

эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.