Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року. Це вже 21-ше продовження з початку повномасштабної війни.

Як пише Dilo, про це стало відомо з трансляції Верховної Ради.

За продовження воєнного стану проголосували 293 депутати, проти виступив один.

Після цього парламент також проголосув за продовження мобілізації, за — 281 депутат.

Строки дії воєнного стану та загальної мобілізації пропонується продовжити на 90 днів з 31 жовтня до 29 січня 2027 року.

Напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на три місяці.

До цього воєнний стан продовжували:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада до 14 лютого 2024;

3 14 лютого до 13 травня 2024;

з 13 травня до 11 серпня 2024;

з 11 серпня до 10 листопада 2024;

з 10 листопада до 7 лютого 2025;

з 7 лютого 2025 до 9 травня 2025;

7 лютого 2025 до 9 травня 2025; з 9 травня 2025 до 6 серпня 2025.

9 травня 2025 до 6 серпня 2025. 7 серпня 2025 до 5 листопада 2025 ;

2025 до 5 листопада 2025 з 5 листопада 2025 до 3 лютого 2026 ;

з 3 лютого 2026 до 4 травня 2026;

3 лютого 2026 до 4 травня 2026; з 4 травня 2026 до 2 серпня 2026;

4 травня 2026 до 2 серпня 2026; з 2 серпня 2026 до 31 жовтня 2026.

Раніше Зеленський заявляв, що він не буде після початку можливого перемир'я скасовувати військовий стан та мобілізацію в Україні, а зробить це лише після отримання гарантій безпеки.

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого правового режиму в Україні можуть встановлюватися обмеження на свободу пересування як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, у період комендантської години заборонено перебування на вулицях та в громадських місцях без відповідних перепусток або документів, що підтверджують право на пересування.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

заборону на масові заходи та страйки;

перевірку документів у громадян;

заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

особливе регулювання зв'язку та інтернету;

евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.