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Воєнний стан та мобілізацію продовжено: Зеленський підписав закони

війна, дрон
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, до 31 жовтня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в картках законів №15401 і №15402.

Згідно з документами, воєнний стан та мобілізацію буде продовжено з 2 серпня 2026 року на ще 90 днів, до 31 жовтня 2026 року.

Верховна Рада 14 липня на своєму засіданні схвалила відповідні законопроєкти.

Таким чином, закони про воєнний стан і загальну мобілізацію президент підписав у 20 раз від початку повномасштабної війни. 

До цього воєнний стан продовжували:

  • з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
  • з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
  • з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
  • з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;
  • з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
  • з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
  • з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;
  • з 15 листопада до 14 лютого 2024;
  • 3 14 лютого до 13 травня 2024;
  • з 13 травня до 11 серпня 2024;
  • з 11 серпня до 10 листопада 2024;
  • з 10 листопада до 7 лютого 2025;
  • з 7 лютого до 9 травня;
  • з 9 травня до 6 серпня.
  • 7 серпня до 5 листопада;
  • з 5 листопада до 3 лютого.
  • з 3 лютого до 4 травня.
  • з 4 травня 2026 року до 2 серпня.

Раніше Зеленський заявляв, що він не буде після початку можливого перемир'я скасовувати військовий стан та мобілізацію в Україні, а зробить це лише після отримання гарантій безпеки.

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого правового режиму в Україні можуть встановлюватися обмеження на свободу пересування як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, у період комендантської години заборонено перебування на вулицях та в громадських місцях без відповідних перепусток або документів, що підтверджують право на пересування.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. 

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

  • заборону на масові заходи та страйки;
  • перевірку документів у громадян;
  • заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
  • особливе регулювання зв'язку та інтернету;
  • евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Автор:
Світлана Манько