Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації: до якої дати

14 липня Верховна Рада на своєму засіданні схвалила законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів, до 31 жовтня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це стало відомо із трансляції засідання парламенту.

Зазначається, що за законопроєкт №15401 про продовження строку дії воєнного стану в Україні проголосували 313 депутатів.

Строк проведення загальної мобілізації ще на 90 днів підтримали 301 народних обранців (законопроєкт№15402).

Згідно з документами, воєнний стан та мобілізацію буде продовжено з 2 серпня 2026 року на ще 90 днів, до 31 жовтня 2026 року.

Напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідні законопроєкти.

Це було вже 20-те голосування за ці питання з початку повномасштабного вторгнення.

До цього воєнний стан продовжували:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада до 14 лютого 2024;

3 14 лютого до 13 травня 2024;

з 13 травня до 11 серпня 2024;

з 11 серпня до 10 листопада 2024;

з 10 листопада до 7 лютого 2025;

з 7 лютого до 9 травня;

7 лютого до 9 травня; з 9 травня до 6 серпня.

9 травня до 6 серпня. 7 серпня до 5 листопада ;

до 5 листопада з 5 листопада до 3 лютого .

з 3 лютого до 4 травня.

3 лютого до 4 травня. з 4 травня 2026 року до 2 серпня.

Раніше Зеленський заявляв, що він не буде після початку можливого перемир'я скасовувати військовий стан та мобілізацію в Україні, а зробить це лише після отримання гарантій безпеки.

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого правового режиму в Україні можуть встановлюватися обмеження на свободу пересування як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, у період комендантської години заборонено перебування на вулицях та в громадських місцях без відповідних перепусток або документів, що підтверджують право на пересування.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

заборону на масові заходи та страйки;

перевірку документів у громадян;

заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

особливе регулювання зв'язку та інтернету;

евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.