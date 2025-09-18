Верховная Рада установила четкие правила использования гуманитарного транспорта

18 сентября 2025 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №12010, устанавливающий правила правила использования и передачи транспортных средств, ввезенных в Украину для гуманитарного реагирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Документ поддержали 276 народных избранников.

Что меняется

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №12010, в условиях военного положения Украина получает значительное количество благотворительной и гуманитарной помощи от отечественных и международных доноров. Она направляется на критические нужды – обеспечение деятельности предприятий критической инфраструктуры, перевозку пассажиров, проведение гуманитарной и медицинской эвакуации, а также на мероприятия, непосредственно усиливающие обороноспособность страны.

Главная цель принятого закона – создать правовые основания для оперативного обеспечения гуманитарных организаций транспортом, необходимым для выполнения их уставной деятельности в военное время. Это касается, в частности, перевозки гуманитарной помощи, эвакуации раненых и гражданских, а также поддержки работы объектов критической инфраструктуры.

Документ усовершенствует ряд норм Закона Украины "О гуманитарной помощи", делая процесс ввоза и использования транспорта более прозрачным и контролируемым.

Законопроектом запрещается отчуждение транспортных средств гуманитарных организаций в течение десяти лет, кроме безвозмездной передачи другим гуманитарным организациям или государству.

За нецелевое использование транспорта устанавливается ответственность - утрата статуса верифицированной организации и обязательная передача автомобилей другим организациям или государству.

Кроме того, в список получателей гуманитарной помощи прилагаются органы и учреждения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Также документ четко определяет понятие "гуманитарное реагирование", "гуманитарная организация" и "верифицированная гуманитарная организация".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4397-IX, разрешающий коммунальным перевозчикам использовать автобусы, троллейбусы, трамваи, которые были предоставлены как гуманитарная помощь.