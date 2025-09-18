Верховна Рада встановила чіткі правила використання гуманітарного транспорту

18 вересня 2025 року Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №12010, який встановлює правила правила використання та передачі транспортних засобів, ввезених в Україну для гуманітарного реагування.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Документ підтримали 276 народних обранців.

Що змінюється

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту №12010, в умовах воєнного стану Україна отримує значну кількість благодійної та гуманітарної допомоги від вітчизняних та міжнародних донорів. Вона спрямовується на критичні потреби - забезпечення діяльності підприємств критичної інфраструктури, перевезення пасажирів, проведення гуманітарної та медичної евакуації, а також на заходи, що безпосередньо підсилюють обороноздатність країни.

Головна мета ухваленого закону - створити правові підстави для оперативного забезпечення гуманітарних організацій транспортом, необхідним для виконання їхньої статутної діяльності у воєнний час. Це стосується, зокрема, перевезення гуманітарної допомоги, евакуації поранених і цивільних, а також підтримки роботи об’єктів критичної інфраструктури.

Документ удосконалює низку норм Закону України "Про гуманітарну допомогу", роблячи процес ввезення та використання транспорту більш прозорим і контрольованим.

Законопроєктом забороняється відчуження транспортних засобів гуманітарних організацій протягом десяти років, окрім як безоплатної передачі іншим гуманітарним організаціям або державі.

За нецільове використання транспорту встановлюється відповідальність - втрата статусу верифікованої організації та обов’язкова передача авто іншим організаціям чи державі.

Крім того, до переліку отримувачів гуманітарної допомоги додаються органи та установи Державної кримінально-виконавчої служби України.

Також документ чітко визначає поняття "гуманітарне реагування", "гуманітарна організація" та "верифікована гуманітарна організація".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4397-IX, який дозволяє комунальним перевізникам використовувати автобуси, тролейбуси, трамваї, які були надані як гуманітарна допомога.