Весит до 2,5 тонны: ВСУ будут использовать тактическую мобильную мастерскую для беспилотников

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины мобильные мастерские "Небокрай" отечественного производства, предназначенные для ремонта и обслуживания беспилотных летательных комплексов и аппаратов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Мобильная мастерская для беспилотников

Отмечается, что "Небокрай" – тактическая мобильная мастерская, предназначенная для выполнения широкого спектра ремонтных, обслуживающих и сборочных работ для беспилотников коптерного типа.

Мастерская обустроена в металлическом контейнере размером 5,5 на 2 м, высотой 2,25 м, закрепленном на двухосном автомобильном прицепе. Она имеет автономные системы отопления, освещения, кондиционирования, вентиляции.

Внутри оборудованы рабочие места для мастеров с необходимыми стеллажами и контейнерами.

Базовая модификация "Небосвод 00" оснащена только простейшими инструментами. В полную комплектацию "Небокрай 01" входит более широкий спектр оборудования и специализированных инструментов:

зарядная станция,

компрессор,

импульсный лабораторный блок питания,

сварочный аппарат,

паяльная станция,

оловоотсос,

ультразвуковая ванна с функцией дегазации жидкости,

3D-принтер,

сушилка для нитей,

персональный компьютер,

беспроводные сканеры штрихкода,

шлифовально-гравировальные машины,

монитор FPV,

измеритель мощности радиочастотного сигнала

Мастерские "Небосклон" весят от 1,5 до 2,5 тонны, благодаря чему их можно транспортировать любыми военными легковыми тактическими автомобилями.

Недавно Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины наземный роботизированный комплекс "Ослюк" украинского производства, предназначенный для выполнения широкого спектра военных задач.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.