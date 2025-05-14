Важить до 2,5 тонни: ЗСУ використовуватимуть тактичну мобільну майстерню для безпілотників

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України мобільні майстерні "Небокрай" вітчизняного виробництва, які призначені для ремонту та обслуговування безпілотних літальних комплексів та апаратів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Мобільна майстерня для безпілотників

Зазначається, шо "Небокрай" – тактична мобільна майстерня, призначена для виконання широкого спектра ремонтних, обслуговувальних та складальних робіт для безпілотників коптерного типу.

Майстерня облаштована у металевому контейнері розміром 5,5 на 2 м, висотою 2,25 м, закріпленому на двовісному автомобільному причепі. Вона має автономні системи опалення, освітлення, кондиціонування, вентиляції.

Всередині облаштовані робочі місця для майстрів з необхідними стелажами та контейнерами.

Базова модифікація "Небокрай 00" облаштована лише найпростішими інструментами. До повної комплектації "Небокрай 01" входить ширший спектр обладнання та спеціалізованих інструментів:

зарядна станція,

компресор,

імпульсний лабораторний блок живлення,

зварювальний апарат,

паяльна станція,

олововідсмоктувач,

ультразвукова ванна з функцією дегазації рідини,

3D-принтер,

сушарка для ниток,

персональний комп’ютер,

бездротові сканери штрих-коду,

шліфувально-гравіювальні машини,

монітор FPV,

вимірювач потужності радіочастотного сигналу.

Майстерні "Небокрай" важать від 1,5 до 2,5 тонни, завдяки чому їх можна транспортувати будь-якими військовими легковими тактичними автомобілями.

Нещодавно Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва, який призначений для виконання широкого спектра військових завдань.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.