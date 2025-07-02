Вицепремьера Чернишева не отстранили от исполнения обязанностей

Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 2 июля не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об отстранении действующего вице-премьера – министра Алексея Чернишева от должности сроком на два месяца. Чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере в период с 2020-2022 годов, когда он занимал должность министра развития общин и территорий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

Отмечается, что при рассмотрении ходатайства защита предоставила письмо за личной подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно негативных последствий отстранения Чернишева для правительства. Следователь судья в таком "доказательстве" увидел попытку давления на него.

Ранее ВАКС избрал Чернишеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн.

По данным ЦПК, по состоянию на вчера Чернишев еще не внес залог в 120 млн. грн. Хотя сторона защиты отмечала, что залога достаточно для предотвращения рисков.

Детали дела

Ранее у медиа появилась информация, что Чернишев находится за границей на фоне коррупционного дела. В то же время в пресс-службе вице-премьера отмечали, что он находится в плановой командировке. В воскресенье, 22 июня, Алексей Чернишев вернулся в Украину.

23 июня НАБУ и САП сообщили Чернишеву о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Подозрение касается периода, когда он был министром развития общин. Тогда он помог застройщику незаконно получить землю в Киеве, за что получил взятку на сумму более 14,5 миллионов гривен. Чернишев стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием чиновников государства.

Чиновник заявил, что планирует придерживаться "принципа максимальной открытости" по этому делу.

Коррупция в Минрегионе

Напомним, 13 июня САП и НАБУ заявили, что разоблачили коррупционную сделку в Минрегионе в строительной сфере с участием топ-чиновников, которая могла привести к причинению государству ущерба более чем на 1 млрд грн. Среди подозреваемых – член правления НАК "Нафтогаз Украины" и директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча".

13 июня 2025 года ВАКС по ходатайству САП взял под стражу бывшего советника министра развития общин и территорий с возможностью внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

20 июня суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн для столичного застройщика Сергея Копистырю, который по версии следствия обращался в 2021 году к тогдашнему министру развития общин и территорий Украины, Чернишеву, чтобы незаконно получить землю в Киеве для строительства жилья.