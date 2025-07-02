Віцепрем’єра Чернишова не відсторонили від виконання обовʼязків  

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 2 липня не задовольнив клопотання детектива НАБУ про відсторонення чинного віцепрем’єра - міністра Олексія Чернишова від посади строком на два місяці. Чиновника підозрюють у зловживанні службовим становищем і одержанні хабаря в особливо великому розмірі у період з 2020-2022, коли він обіймав посаду міністра розвитку громад та територій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Центру протидії корупції.

Зазначається, що під час розгляду клопотання захист надав лист за особистим підписом премʼєр-міністра Дениса Шмигаля щодо негативних наслідків відсторонення Чернишова для уряду. Слідчий суддя в такому "доказі" побачив спробу тиску на нього.

Раніше ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

За даними ЦПД, станом на вчора Чернишов ще не вніс заставу в 120 млн грн. Хоча сторона захисту наголошувала, що застави достатньо для запобігання ризиків.

Деталі справи

Раніше у медіа з'явилася інформація, що Чернишов перебуває за кордоном на тлі корупційної справи. Водночас у пресслужбі віцепрем'єра наголошували, що він перебуває у плановому відрядженні. У неділю, 22 червня, Олексій Чернишов повернувся в Україну.

23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Підозра стосується періоду, коли він був міністром розвитку громад. Тоді він допоміг забудовнику незаконно отримати землю в Києві, за що отримав хабар на суму понад 14,5 мільйона гривень. Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю посадовців держави.

Урядовець заявив, що планує дотримуватися "принципу максимальної відкритості" у цій справі.

Корупція в Мінрегіоні

Нагадаємо, 13 червня САП і НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців, яка могла призвести до заподіяння державі збитків на понад 1 млрд грн. Серед підозрюваних – член правління НАК "Нафтогаз України" та директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування".

13 червня 2025 року ВАКС за клопотанням САП взяв під варту колишнього радника міністра розвитку громад та територій із можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

20 червня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 100 млн грн для столичного забудовника Сергія Копистиру, який за версією слідства звертався в 2021 році до тодішнього міністра розвитку громад та територій України, Чернишова, щоб незаконно отримати землю в Києві для будівництва житлового комплексу.